PEPE em uma ladeira escorregadia, potencialmente testando o nível de suporte de US$ 0,0000048

PEPE, a moeda meme que chamou a atenção de muitos no mercado de criptomoedas, está atualmente passando por uma fase desafiadora.

Os dados mais recentes mostram que a moeda meme caiu impressionantes 25%, em meio a uma queda mais ampla do mercado de criptografia que viu empresas como Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) testarem mínimos de vários meses. O Bitcoin, por exemplo, testou um mínimo de US$ 49, com o sentimento do mercado permanecendo pessimista.

PEPE fechou abaixo de uma linha de tendência ascendente crítica

Análises recentes indicam que o PEPE fechou abaixo da sua linha de tendência ascendente crítica no sábado, levando a um declínio significativo de 6% no dia seguinte.

Até o momento desta publicação, na segunda-feira, a moeda havia despencado 19%, para US$ 0,0000066. Ele teve uma ligeira recuperação depois de testar seu nível de suporte diário em US$ 0,0000060. A ação do preço levantou preocupações entre os investidores.

Se o PEPE não conseguir manter este suporte e fechar abaixo de US$ 0,0000060, poderá sofrer uma queda adicional, potencialmente testando novamente o próximo nível de suporte em US$ 0,0000048.

Indicadores de momentum como o Índice de Força Relativa (RSI) e o Awesome Oscillator sinalizam uma continuação da tendência descendente.

Além disso, o MACD também caiu abaixo do zero neutro, e o Chaikin Money Flow (CMF) é apenas marginalmente negativo, sublinhando uma tendência de baixa no gráfico diário.

Por outro lado, se o PEPE conseguir subir acima da marca de US$ 0,000013, poderá reverter a atual estrutura do mercado. Tal movimento representaria uma máxima mais alta no período diário, potencialmente conduzindo uma alta de 15% para revisitar a máxima de 1º de junho de US$ 0,000015.

No entanto, a tendência predominante parece ser de baixa, com os dados de liquidação da Coinalyze e a distribuição de participações indicando uma alta probabilidade de outra queda de 20% em agosto.

Dados recentes também mostram que as baleias têm distribuído as suas explorações, contribuindo para o aumento da pressão de venda.

A distribuição entre os pequenos detentores, no entanto, permanece limitada, reforçando ainda mais a perspetiva descendente.

O PEPE lutou para manter a sua lacuna de valor justo como zona de apoio

A evolução dos preços e os dados em cadeia revelam que o PEPE lutou para manter a sua lacuna de valor justo como zona de apoio. A moeda ultrapassou esse nível, atingindo mínimos locais de US$ 0,000008.

Este nível atuou anteriormente como um ponto de recuperação após as perdas no início de julho. A moeda meme caiu, aproximando-se rapidamente do outro nível de suporte em US$ 0,0000060. Embora haja esperança de uma recuperação, as actuais condições do mercado sugerem o contrário.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.