Após ataque cibernético ao WazirX, rival CoinDCX forma fundo de proteção de investidores de Rs 500 milhões

CoinDCX, a maior bolsa de criptografia da Índia, anunciou o estabelecimento de um Crypto Investors Protection Fund (CIPF) para compensar os usuários por perdas em cenários raros, como uma violação de segurança ou outros eventos adversos.

A troca de criptografia local alocou inicialmente Rs 500 milhões para o fundo.

O desenvolvimento, o primeiro para qualquer bolsa de criptografia indiana, ocorre logo após a WazirX – outra importante bolsa de criptografia indiana – ser atingida por um ataque cibernético no mês passado, levando a uma perda de US$ 230 milhões ou quase 45% dos fundos de seus clientes de um de suas carteiras.

WazirX ainda não recuperou os fundos roubados. As empresas de segurança cibernética identificaram o Lazarus, um grupo de hackers norte-coreano, por trás do roubo.

Um movimento para aumentar a confiança no ecossistema criptográfico: CoinDCX

De acordo com a CoinDCX, a decisão deste fundo ressalta o “compromisso da CoinDCX em manter a confiança dentro do ecossistema criptográfico”.

É provável que o incidente WazirX tenha assustado os investidores criptográficos numa altura em que os intervenientes no ecossistema estão a trabalhar no sentido de integrar a classe de activos e ganhar uma legitimidade semelhante à de capital próprio no país, sobretudo do ponto de vista da regulamentação governamental.

Comentando sobre a motivação por trás da formação do fundo, Sumit Gupta, cofundador da CoinDCX, disse:

Num caso extremamente raro de violação de segurança ou evento adverso, este fundo dedicado fornecerá uma camada adicional de proteção, garantindo que os ativos dos nossos clientes permaneçam seguros e intactos. Comprometemo-nos a adicionar 2% da receita de corretagem ao corpus e a aumentar o tamanho do pool ao longo do tempo. Continuaremos monitorando o tamanho do fundo, mantendo o equilíbrio em nível adequado para salvaguardar o patrimônio dos nossos usuários. O CIPF será único e um passo significativo para construir confiança de longo prazo no ecossistema criptográfico indiano.

Gupta disse que os ativos sob gestão da CoinDCX estão atualmente diversificados em vários cofres que garantem uma camada adicional de segurança.

Em uma entrevista com Invezz no início deste mês, sobre uma questão sobre se o incidente WazirX impactou outras bolsas indianas ou seria usado como uma sugestão para revisar as medidas de segurança, Gupta disse que era normal na CoinDCX, já que os ativos criptográficos operam em um contexto global, e é improvável que qualquer evento único tenha um impacto significativo no mercado como um todo.

WazirX luta para recuperar fundos roubados

O ataque deixou o WazirX fora de controle.

Na última movimentação, na terça-feira, quase 20 dias após o ataque, a exchange apresentou um primeiro relatório de informações (FIR) sobre o roubo.

Desde o ataque, a bolsa tentou encontrar várias novas maneiras de trabalhar para recuperar os fundos, mantendo intacta a confiança dos investidores.

Anunciou um programa de recompensas sob o qual a empresa disse que recompensaria qualquer pessoa com “inteligência acionável” que levasse ao congelamento dos fundos com uma recompensa de US$ 23 milhões, bem como um incentivo de 5% do valor recuperado como recompensa de chapéu branco.

No entanto, alguns dos seus movimentos desesperados atraíram muitas críticas.

No final do mês passado, a bolsa anunciou um plano para “socializar” as perdas. De acordo com o plano proposto, que acabou arquivado após uma votação ter sido votada contra, o WazirX permitiria aos clientes acessar e negociar apenas 55% de seus ativos na bolsa, sendo o restante convertido em stablecoins (USDT) e bloqueado pela bolsa.

O plano se aplicava a um cliente mesmo que seus ativos não fossem roubados.

Gupta criticou o plano proposto em ‘X’. Ele disse que o plano não era o primeiro da comunidade e que a forma como o WazirX estava lidando com a crise estava “prejudicando os participantes do ecossistema”, instando a bolsa a reconsiderá-lo.

Edul Patel, CEO da Mudrex, outra exchange de criptomoedas indiana, também criticou a gestão de crises da empresa como sendo “profundamente falha”.

Ele disse que o WazirX também continuou a operar por três dias após o hack, em uma decisão que não apenas comprometeu a segurança do usuário, mas também “corroeu a confiança”.

Enquanto isso, o CEO da WazirX, Nischal Shetty, disse que está em negociações com a maioria das principais bolsas globais para obter suporte e até mesmo procurar um comprador potencial.

