ETFs Ether registram segundo dia de entradas enquanto as saídas de ETFs BTC continuam

Os fundos negociados em bolsa de Ether nos EUA registraram seu segundo dia de entradas líquidas esta semana. Enquanto isso, as saídas de ETFs Bitcoin continuaram pelo terceiro dia consecutivo.

De acordo com dados da SoSoValue Ether ETFs registraram uma entrada combinada de US$ 98,4 milhões em 6 de agosto. Isso ocorre um dia depois de US$ 48,8 milhões terem sido transferidos para os produtos ETF Ether.

BlackRock lidera ETFs Ether

O iShares Ethereum Trust da BlackRock registrou as maiores entradas, com entradas de US$ 109,9 milhões, seguido pelo ETF Ethereum à vista da Fidelity, que registrou US$ 22,5 milhões.

Outros fundos que registraram entradas foram Grayscale Ethereum Mini Trust, que recebeu US$ 4,7 milhões, e Franklin Ethereum ETF, que recebeu apenas US$ 1 milhão.

O produto spot Ether ETF da Grayscale foi o único fundo a registrar uma saída, com US$ 39,7 milhões saindo do fundo. A oferta também apresenta a maior taxa do lote, de 2,5%.

Até o momento, o produto de taxas mais altas da Grayscale registrou enormes saídas de US$ 2,2 bilhões, enquanto o ETF esportivo Ether da BlackRock registrou entradas de US$ 870 milhões.

As saídas massivas da Grayscale, que não teve um único dia de entradas positivas, deixam os ETFs Ether à vista com uma saída combinada de US$ 363,68 milhões.

De acordo com a criptografia Nate Geraci, o ETF Ether spot da BlackRock é atualmente um dos seis melhores desempenhos entre todos os produtos ETF lançados em 2024. Quatro dos outros cinco produtos ETF são ETFs Bitcoin esportivos, como o IBIT da BlackRock.

After “Crypto Black Monday” (lol) where ETHA took in nearly $50mil…



It vacuums-up approx $110mil today.



That $160mil alone would put it in top 10% of all new ETFs this yr.



ETHA now nearing $900mil inflows 2 weeks in.



Top 6 ETF launch in 2024 (4 of 5 others = spot btc ETFs). https://t.co/JtEIXcu7Yc — Nate Geraci (@NateGeraci) August 7, 2024

O desenvolvimento ocorre no momento em que a BlackRock apresentou uma proposta para introduzir a negociação de opções para seu iShares Ethereum Trust. De acordo com o documento, a adição oferecerá aos investidores outra ferramenta para obter exposição ao spot ether, mas a um custo relativamente menor.

Nasdaq and BlackRock's filing to add options on Ethereum ETFs has hit the SEC site. Final SEC decision on this from SEC likely to be around April 9th, 2025.



(SEC is not the only decision maker on adding options here. Also need signoff from OCC & CFTC) https://t.co/K4HunUPp7S pic.twitter.com/5kQH0mljTz — James Seyffart (@JSeyff) August 6, 2024

As saídas de ETF Bitcoin continuam

Os ETFs de Bitcoin, por outro lado, registraram saídas de US$ 148,6 milhões em 6 de agosto, de acordo com dados da SoSoValue. Desde 2 de agosto, US$ 554 milhões saíram dos 12 fundos de bitcoin negociados nos EUA.

O FBTC da Fidelity registrou as maiores saídas em 6 de agosto, com saída de US$ 64,48 milhões, seguido pelo fundo GBTC convertido da Grayscale, que registrou saídas de US$ 32,18 milhões. Entretanto, o IBIT da BlackRock, o maior fundo, não registou quaisquer entradas, juntamente com outros sete.

Apesar do fraco desempenho, os ETFs Bitcoin à vista registraram um volume de negócios de US$ 2,2 bilhões. No entanto, até o momento, os produtos Bitcoin ETF registraram impressionantes US$ 17,19 bilhões em entradas líquidas.

As saídas ocorrem enquanto o Bitcoin continua a se recuperar da desaceleração do mercado em 5 de agosto, quando tanto o Bitcoin quanto o Ethereum registraram perdas de dois dígitos.

Segundo alguns analistas, a desaceleração do Bitcoin pode continuar. O analista Crypto Rover espera que o Bitcoin caia para US$ 40.000 se não conseguir manter o suporte na marca de US$ 52.560.

Enquanto isso, o analista Timothy Peterson espera uma chance de 50-50 de o Bitcoin cair para a região de US$ 40 mil ou subir para US$ 80 nos próximos 60 dias.

Da mesma forma, os analistas não demonstraram muita confiança na ETH. De acordo com o crypto trader Kaleo, mais desvantagens são esperadas.

#Ethereum / $ETH



Still believe we have a bit of chop in the lower bounds of this range before we send to new highs, but if you're asking yourself "Is this a good place to start bidding?"



My answer is yes. pic.twitter.com/K1Nm2t7NTH — K A L E O (@CryptoKaleo) August 6, 2024

No momento da publicação, o Bitcoin estava sendo negociado a US$ 56.724, um aumento de 1,8% em relação ao dia anterior. O Ethereum, no entanto, caiu 0,6% no gráfico diário, ficando em US$ 2.495,23, apesar das entradas nos produtos ETF.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.