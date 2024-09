Solana (SOL) recupera 39% após testar US$ 110

Solana (SOL) experimentou uma recuperação dramática de preços, aumentando mais de 39% em apenas 48 horas. Esta alta fez com que o preço do SOL subisse de um mínimo de cerca de US$ 110 para US$ 152,92 até o momento, estabelecendo uma relação SOL/ETH mais alta de todos os tempos.

Os analistas atribuem este aumento a uma combinação de uma recuperação mais ampla do mercado e de desenvolvimentos específicos de Solana. O altcoin, que é o token nativo do blockchain Solana de alto desempenho, ultrapassou muitos de seus pares, incluindo Ethereum.

Por que o preço de Solana está subindo?

Geralmente, os mercados globais, incluindo os principais índices de ações como o S&P 500 e o Dow Jones Industrial Average, mostram sinais de recuperação após recentes vendas.

Este sentimento positivo mais amplo do mercado repercutiu no espaço das criptomoedas, beneficiando ativos como Solana.

Tim Enneking, sócio-gerente da Psalion, destacou que os movimentos recentes de preços são em grande parte motivados por mudanças no sentimento do mercado, com períodos de medo irracional seguidos de alívio.

Além disso, os fundamentos robustos de Solana desempenharam um papel crucial na sua valorização de preços. As principais métricas, como o crescimento de usuários ativos, o aumento dos volumes de exchanges descentralizadas (DEX) e a expansão geral do ecossistema refletem a força subjacente da plataforma.

Pat Doyle, pesquisador de blockchain da Amberdata, enfatiza que, apesar da recente volatilidade, Solana continua a demonstrar fundamentos sólidos, com seu valor de mercado de 22% do Ethereum, indicando o potencial para um maior crescimento.

Aumento da demanda por desenvolvedores Rust

Apesar da recente queda no preço do SOL à medida que os mercados globais despencaram, o blockchain Solana se tornou o queridinho dos desenvolvedores de moedas meme, resultando em um aumento de mais de 561% no preço do SOL nos últimos doze meses, de acordo com dados da Coinmarketcap.

Este frenesi crescente de moedas meme Solana que começou no início de 2024 contribuiu significativamente para o aumento da demanda por desenvolvedores de Rust.

Rust, a principal linguagem de programação para o blockchain Solana, está se tornando cada vez mais popular entre as empresas de blockchain que constroem sistemas distribuídos de alto desempenho.

Notavelmente, a demanda por engenheiros da Rust foi impulsionada pela mania das moedas meme e pelas tendências tecnológicas mais amplas que favorecem a Rust por sua eficiência e desempenho.

A capitalização de mercado combinada das moedas meme Solana atingiu US$ 6,28 bilhões, superando a capitalização de mercado das moedas meme da camada 2 da Ethereum Base de US$ 1,2 bilhão. Esta atividade substancial do mercado levou a um aumento nas ofertas de emprego para desenvolvedores Rust.

Principais níveis de preços SOL a serem observados

Do ponto de vista da análise técnica, Solana superou vários níveis de resistência significativos. O preço avançou além dos limites de US$ 129,82 e US$ 142,08, excedendo o nível de retração de Fibonacci de 38,2% do recente declínio de US$ 184 para US$ 110.

SOL Fibonacci retracement level. Source: TradingView

A próxima resistência crítica está em torno de US$ 151,99, alinhando-se com o nível de retração de Fibonacci de 50%.

Apesar da tendência de alta, os analistas alertam para a continuação da volatilidade do mercado. Se o SOL não romper a resistência de US$ 151,99, poderá ocorrer um retrocesso.

Os principais níveis de suporte a serem monitorados são US$ 142,08 e US$ 129,82, com uma queda potencial abaixo desses pontos possivelmente levando a um novo teste da região de US$ 110.

À medida que Solana continua a expandir seu ecossistema e atrair talentos de desenvolvedores, espera-se que sua influência no mercado de criptomoedas cresça.

Além disso, espera-se que os próximos recursos e atualizações anunciados na conferência de desenvolvedores Solana, Breakpoint, posicionem o blockchain e seu token nativo, SOL, para novos avanços e adoção.

