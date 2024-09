Toncoin (TON) amplia recuperação enquanto investidores buscam região de lucro de bilhões de dólares

A recente queda em todo o mercado fez com que o preço do Toncoin (TON) caísse para mínimos mensais. No entanto, o token baseado no Telegram recuperou um nível de suporte vital, renovando o otimismo dos investidores, com muitos prontos para lucros iminentes.

A recuperação do Toncoin desencadeia otimismo

TON está entre os principais líderes de renascimento do mercado após a última queda. O token disparou para seu nível atual de US$ 5,77 e sinaliza mais retornos para os investidores.

A maior parte da oferta de Toncoin perdeu lucratividade após a quebra de segunda-feira, que fez a moeda cair de US$ 6 para cerca de US$ 5,27.

De acordo com o GIOM (Global In-Out of the Money) da IntoTheBlock, mais de 640 milhões de Toncoins, no valor de aproximadamente US$ 3,55 bilhões, aguardam lucros.

Os investidores compraram o valor entre a região de preço de US$ 5,47 e US$ 6,15.

A TON parece pronta para ultrapassar os US$ 6,15, à medida que os investidores alimentam as altas em curso para se recuperarem da última queda.

Além disso, a criptografia vê um ressurgimento nas entradas depois de experimentar saídas recordes. Isso ressalta o aumento do interesse dos investidores, o que poderia estender as tendências de alta para a TON.

Perspectiva atual do preço da TON

O token nativo manteve uma postura de alta após um notável salto diário para pairar em US$ 5,74 durante esta publicação.

Os touros visam a marca de US$ 6,15 para tornar lucrativa a oferta destacada. No entanto, eles devem superar a resistência crucial em US$ 6,04 e transformá-la em suporte para tal possibilidade.

Enquanto isso, os amplos movimentos do mercado continuam cruciais para moldar a trajetória de curto prazo do Toncoin. O setor cripto melhorou desde ontem, com a capitalização de mercado de todos os ativos aumentando 1,58%, para US$ 2,01 trilhões.

A melhoria dos sentimentos dos investidores impulsionou a recuperação contínua. O Índice de Medo e Ganância se recuperou de “medo extremo” no último dia para “neutro” até o momento.

Enquanto isso, o CEO da Binance compartilhou uma perspectiva otimista sobre o cenário predominante do mercado de criptografia.

Ele acredita que aspectos macroeconômicos, como aumentos nas taxas de juros, tensões geopolíticas e preocupações com a inflação, que desencadearam a queda do Bitcoin para US$ 50 mil, não sugerem tendências de baixa no longo prazo.

No entanto, os investidores devem preparar-se para potenciais flutuações violentas devido ao agravamento de questões geopolíticas e a possíveis cortes nas taxas por parte da Fed.

Em meio à volatilidade contínua, o CEO da Binance incentiva os investidores em criptomoedas a continuarem construindo e se mantendo informados.

A postagem de Richard Teng enfatizou os benefícios da adaptabilidade e perseverança durante a turbulência do mercado.

Perspectivas futuras da Toncoin

A TON apresenta recuperações notáveis à medida que a indústria de criptografia se recupera da última crise no espaço financeiro global.

Os investidores demonstram otimismo em relação ao Toncoin, pois almejam níveis de lucro de bilhões de dólares. Isso reforçou a recuperação contínua do Toncoin.

Além disso, a TON continua adequada para um crescimento robusto futuro. Sua plataforma tecnológica única e integração com o Telegram fortalecem a posição do ativo no mercado.

Projetos como Notcoin, Hamster Kombat e Tapswap continuam a florescer, tornando o Telegram um lar para comerciantes e investidores de criptografia.

A crescente comunidade criptográfica do Telegram provavelmente consolidará o sucesso a longo prazo da TON.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.