A Arm Holdings PLC (NASDAQ: ARM) está emergindo como um concorrente formidável no mercado de chips para servidores, com potencial para interromper o domínio da Intel e da Advanced Micro Devices (AMD).

De acordo com Atul Goyal, Diretor Geral da Jefferies Asia, as CPUs com eficiência energética da Arm posicionam a empresa sediada em Cambridge para ganhar participação significativa no mercado de servidores, um componente crítico para data centers de grande escala.

Em entrevista à CNBC, Goyal enfatizou que a arquitetura Arm poderia potencialmente substituir os chips x86 na maioria dos servidores, marcando uma mudança significativa na indústria.

O estoque de armas ainda pode não valer a pena possuir

Apesar desta perspectiva promissora, a avaliação das ações da Arm continua a ser uma questão controversa.

Embora a empresa tenha experimentado um aumento notável de 50% no preço das ações desde o início de 2024, Goyal expressa cautela.

Ele reconhece que, embora a Arm esteja bem posicionada para crescer nos próximos cinco a dez anos, a rápida recuperação das suas ações ao longo dos últimos sete meses levou a preocupações sobre a sobrevalorização.

Goyal está particularmente cauteloso relativamente às elevadas expectativas inerentes ao actual preço das acções, sugerindo que este poderá não ser o melhor momento para investir, apesar de os fundamentos da empresa permanecerem fortes.

Goyal também destacou o impacto contínuo da inteligência artificial (IA) na indústria, afirmando que a IA está longe de ser uma tendência passageira.

Ele acredita que as dificuldades da Intel no espaço de IA podem servir como um vento favorável significativo para a Arm, fortalecendo ainda mais sua posição no mercado.

No entanto, apesar destes indicadores positivos, Goyal permanece cauteloso em relação às ações, afirmando que “ainda não acredita muito” na sua avaliação atual.

Este ceticismo foi ecoado pelo nosso analista de mercado Crispus Nyaga, que recentemente sugeriu que as ações da Arm poderiam sofrer uma queda para US$ 85.

A análise de Nyaga sublinha os riscos associados à avaliação atual da Arm, apesar do forte posicionamento da empresa no mercado.

Arm emitiu orientação silenciosa para o segundo trimestre no mês passado

Para aumentar as preocupações, a Arm emitiu orientações discretas para o segundo trimestre no mês passado.

Embora a empresa tenha superado as estimativas de Street para o primeiro trimestre fiscal, ela projetou receita de US$ 780 milhões a US$ 830 milhões para o segundo trimestre, com lucro por ação ajustado entre 23 centavos e 27 centavos.

Esta previsão ficou ligeiramente abaixo das expectativas dos analistas de 804 milhões de dólares em receitas e 27 cêntimos em lucro por ação, contribuindo para um declínio de mais de 40% nas ações da Arm no último mês.

Para complicar ainda mais as perspectivas, a Arm parou de divulgar o número de chips baseados em Arm enviados, uma medida explicada pelo CEO Rene Haas como uma mudança de foco em mercados de maior valor e menor volume, como data centers, aceleradores de IA e aplicativos para smartphones. processadores.

Este pivô estratégico sugere que a Arm está a alinhar-se com áreas de crescimento emergentes, mas também levanta questões sobre as métricas de desempenho da empresa e as perspectivas a longo prazo.

Embora a Arm Holdings pareça estar numa posição forte para desafiar gigantes da indústria como a Intel e a AMD, particularmente no crescente mercado de servidores, as suas ações podem não ser tão atrativas devido a preocupações de avaliação e problemas recentes de desempenho.

Os investidores devem pesar o potencial de longo prazo da empresa em relação aos riscos associados ao preço atual das suas ações.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.