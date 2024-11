Abordagem de lucros da Alphabet e da Microsoft: Microsoft parece a aposta mais segura

À medida que a temporada de resultados se aproxima, todos os olhos estão voltados para as gigantes da tecnologia Alphabet e Microsoft, com as duas prontas para divulgar seus resultados financeiros nos próximos dias.

A Alphabet, empresa controladora do Google, divulgará seus lucros em 29 de outubro, seguida pela Microsoft em 30 de outubro.

Apesar de ambas as empresas terem registrado ganhos neste ano, as ações da Microsoft parecem estar mais fortes em relação aos lucros, já que a Alphabet enfrenta obstáculos regulatórios e maior concorrência no setor de inteligência artificial (IA), de acordo com um relatório da Barron’s.

As ações da Alphabet subiram 17% este ano, para US$ 162,93, enquanto a Microsoft subiu 11%, para US$ 416,72.

No entanto, ambas as ações caíram em relação aos picos de julho de US$ 191,18 para a Alphabet e US$ 467,56 para a Microsoft, refletindo desafios mais amplos do mercado que impactaram as empresas de tecnologia de grande capitalização durante o verão.

Desafios enfrentados pelo alfabeto

Os problemas recentes da Alphabet podem ser atribuídos em grande parte às crescentes preocupações com despesas de capital e pressões regulatórias.

No segundo trimestre, a Alphabet informou que os gastos de capital aumentaram para US$ 13,2 bilhões, ante US$ 12 bilhões no trimestre anterior, impulsionados por investimentos em infraestrutura de IA.

À medida que a concorrência de mecanismos de busca de IA rivais se intensifica, a posição dominante do Google no mercado de buscas está cada vez mais em risco.

Essa competição pode corroer sua participação no mercado e afetar a lucratividade a longo prazo.

Além desses desafios, a Alphabet enfrenta batalhas legais que podem impactar significativamente seu modelo de negócios.

Em agosto, um juiz decidiu que o Google detém o monopólio nos mercados de serviços de busca geral e publicidade em texto geral, e o Departamento de Justiça dos EUA sugeriu que a divisão da empresa poderia ser uma solução.

O analista do Itaú BBA Thiago Kapulskis demonstrou preocupação com as potenciais consequências desses desafios regulatórios, afirmando em nota recente,

As soluções propostas aumentam nossa pessimismo, pois percebemos um risco potencial de mudanças estruturais no mercado de buscas, um dos principais impulsionadores da lucratividade da Alphabet.

Ele acrescentou: “Se um novo concorrente surgir, acreditamos que a economia da Alphabet poderá ser materialmente afetada”.

Como resultado, as ações da Alphabet podem permanecer sob pressão, a menos que a empresa forneça uma orientação sólida sobre investimentos em IA e seu futuro no setor de buscas durante sua teleconferência de resultados.

Não conseguir impressionar pode resultar em uma queda ainda maior no preço das ações.

História de crescimento da Microsoft e investimentos em IA

Em contraste, a Microsoft parece estar em uma posição mais forte em relação aos lucros.

Assim como a Alphabet, a Microsoft tem investido pesadamente em IA, mas seus gastos relacionados à IA, particularmente por meio de sua parceria com a OpenAI, criadora do ChatGPT, são vistos como uma jogada estratégica de longo prazo.

Embora alguns investidores estejam cautelosos sobre o cronograma de retorno da IA, muitos analistas acreditam que o robusto negócio de computação em nuvem da Microsoft, o Azure, é o verdadeiro catalisador para o crescimento futuro.

Brad Sills, analista da BofA Securities, continua otimista sobre as perspectivas da Microsoft, classificando a ação como uma Compra com uma meta de preço de US$ 510. Em uma nota de pesquisa, Sills escreveu:

Acreditamos que haverá uma aceleração do crescimento do Azure no segundo semestre do ano, o que seria um catalisador positivo para as ações.

Esse crescimento esperado nos negócios de nuvem da Microsoft pode dar um impulso significativo ao desempenho geral da empresa, solidificando sua posição como uma das principais escolhas dos investidores.

Avaliações e avaliações de analistas

Copy link to section

De acordo com a FactSet, a maioria dos analistas continua otimista em relação a ambas as empresas.

Dos 58 analistas que cobrem a Microsoft, 53 a classificam como Compra, enquanto apenas um analista a classifica como Venda.

Enquanto isso, dos 68 analistas que cobrem a Alphabet, 54 a classificam como Compra, e nenhum recomenda classificação de Venda.

A avaliação da Alphabet reflete alguns dos riscos associados aos seus desafios regulatórios e de IA.

As ações estão sendo negociadas atualmente a 19,5 vezes os lucros esperados para os próximos 12 meses, abaixo da média de cinco anos de 23 vezes.

A Microsoft, por outro lado, está sendo negociada a 30,1 vezes os lucros futuros, um pouco acima da média de cinco anos de 29,3 vezes.