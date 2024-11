Análise USD/CNY: perspectiva do renminbi após dados do PIB da China

O renminbi chinês se manteve estável em relação ao dólar americano após o país publicar os últimos dados de PIB, produção industrial e vendas no varejo. A taxa de câmbio USD/CNY estava sendo negociada a 7,1178, 1,54% acima do ponto mais baixo deste mês.

Dados do PIB da China

A economia chinesa continuou crescendo em um ritmo mais lento do que o esperado depois que o National Bureau of Statistics (NBS) divulgou os últimos dados do PIB.

Os números revelaram que a economia expandiu 0,9% no Q3, perdendo a estimativa dos analistas de 1,0%. Ela cresceu 0,7% no segundo trimestre.

Esse crescimento se traduziu em uma expansão anual de 4,6%, também menor que o crescimento de 4,7% do Q2. Também estava em linha com o que os analistas esperavam, mas menor que a meta de 5% definida por Pequim.

A China também publicou outros números econômicos fortes. As vendas no varejo se recuperaram em 3,2% em setembro, após crescerem 2,1% no trimestre anterior.

Este é um relatório importante porque os indicadores líderes recentes mostraram que o setor de varejo desacelerou. Por exemplo, a LVMH, a maior marca na indústria de luxo, disse que seus negócios continuaram a ter desempenho inferior ao do mercado no terceiro trimestre.

Outros varejistas on-line chineses, como Alibaba, JD.com e PDD Holdings, também divulgaram números relativamente mais fracos do que o esperado.

As vendas no varejo da China têm sido fracas por causa da piora do mercado de trabalho e porque mais pessoas priorizaram a redução da dívida em vez de gastos. Em nota à Invezz, Maggie Wang, uma senhora de 35 anos, disse:

“A economia não está indo bem, então, reduzimos deliberadamente nossos gastos este ano. Estamos nos concentrando em reduzir nossa dívida primeiro até que as coisas melhorem.”

Vendas no varejo da China, produção industrial e preços de imóveis

As vendas no varejo provavelmente foram bem por causa da situação de inflação no país. Dados divulgados no início desta semana mostraram que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) desacelerou de 0,4% para 0,0% em uma base mensal, e de 0,6% para 0,4% em uma base anual.

Outro relatório mostrou que a produção industrial da China teve alguma melhora modesta em setembro. Ela cresceu 5,4% em uma base anual, acima da estimativa mediana de 4,6%. Ela expandiu 4,5% em agosto. A taxa de desemprego melhorou para 5,1% de 5,3% no mês anterior.

O USD/CNY também reagiu aos dados mais fracos de habitação. O NBS disse que o índice de preços de habitação caiu de 5,3% em agosto para 5,8% em setembro.

Portanto, esses números significam que a economia provavelmente continuará indo bem nos próximos meses por causa do pacote de estímulo anunciado recentemente.

O governo está trabalhando para impulsionar os gastos e investir em setores estratégicos. Por exemplo, ele revelou mais de US$ 70 bilhões em fundos para salvar o setor imobiliário, que entrou em colapso depois que Pequim mudou sua política nacional sobre dívida. Em uma nota, analistas da Bloomberg disseram:

“Leituras de manchetes mais fortes do que o esperado… não significam que a economia da China esteja se recuperando. Olhando para o futuro, esperamos que a economia ganhe velocidade, mas apenas gradualmente.”

Cortes nas taxas da Reserva Federal

As taxas de câmbio USD/CNY e USD/CNH também reagiram aos números econômicos recentes dos EUA e suas implicações no Federal Reserve.

Dados divulgados na quinta-feira mostraram que as vendas no varejo subiram de 0,1% em agosto para 0,4% em setembro, acima da estimativa mediana de 0,3%. As vendas subiram 1,74% em uma base anual.

As vendas no varejo, que excluem os preços voláteis de alimentos e energia, aumentaram de 0,2% em agosto para 0,5% em setembro, acima da estimativa mediana de 0,1%.

As vendas no varejo são números importantes por dois motivos. Primeiro, o setor varejista é um dos maiores empregadores nos EUA. Segundo, é uma boa previsão dos gastos do consumidor, a maior parte do PIB americano.

Mais dados mostraram que a produção industrial dos EUA caiu 0,4% em setembro, enquanto a produção industrial caiu 0,3% durante o mês. Essas quedas foram piores do que a maioria dos analistas esperava. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA melhoraram para 241 mil, enquanto os pedidos contínuos caíram para 1,867 milhão.

Esses números significam que o Federal Reserve provavelmente permanecerá sob pressão nas próximas reuniões. Analistas veem o banco optando por um corte de taxa de 0,25% em vez dos 0,50% que cortou na última reunião.

Análise técnica USD/CNY

Gráfico USD/CNY por TradingView

O gráfico diário mostra que a taxa de câmbio USD para CNY atingiu o fundo em 7,017 em setembro e se recuperou para 7,12. Ela saltou para seu ponto mais alto desde 11 de setembro e se moveu acima da média móvel de 50 dias.

O Índice de Força Relativa (RSI) e os indicadores MACD apontaram para cima, o que significa que há um momentum de alta.

Portanto, a taxa de câmbio USD/CNY provavelmente continuará subindo, já que os touros miram o próximo ponto de resistência chave em 7,20. Mais queda será confirmada se o par cair abaixo do suporte chave em 7,017.