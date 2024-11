Crescimento do PIB da China no terceiro trimestre supera expectativas, mas desafios permanecem

A economia da China cresceu 4,6% ano a ano no terceiro trimestre, superando ligeiramente os 4,5% previstos por economistas consultados pela Reuters.

No entanto, o crescimento foi marginalmente menor do que o aumento de 4,7% registrado no segundo trimestre, refletindo os desafios contínuos na segunda maior economia do mundo.

Na comparação trimestral, o PIB da China cresceu 0,9% no terceiro trimestre, acima dos 0,7% do trimestre anterior.

Sinais positivos apesar da incerteza económica

Sheng Laiyun, vice-comissário do Departamento Nacional de Estatísticas, expressou otimismo, afirmando que a economia nacional “mostrou sinais positivos de crescimento” em setembro.

Outros indicadores econômicos, como vendas no varejo e produção industrial, também superaram as expectativas, sinalizando que a China pode estar no caminho da recuperação após as recentes dificuldades econômicas.

Pequim tem estado sob crescente pressão para atingir sua meta de crescimento anual de “cerca de 5%”. De acordo com Tianchen Xu, economista sênior da The Economist Intelligence Unit,

Como o PIB real cresceu 4,8% nos três primeiros trimestres, a meta anual de 5% agora é alcançável com estímulo extra no quarto trimestre.

Medidas de estímulo e desafios do setor imobiliário

Autoridades chinesas introduziram diversas medidas de estímulo nos últimos meses para reativar o crescimento econômico.

Em setembro, o banco central reduziu a taxa de reserva obrigatória em 50 pontos-base, permitindo que os bancos emprestassem mais e injetassem liquidez na economia. No entanto, a baixa confiança do consumidor e um mercado imobiliário em dificuldades continuam a pesar no crescimento.

No fim de semana, o Ministro das Finanças Lan Fo’an declarou que o governo central tem espaço para aumentar a dívida e expandir o déficit fiscal, embora não tenham sido fornecidos detalhes específicos sobre o tamanho do pacote.

Em uma medida recente, o Ministério da Habitação anunciou uma expansão de seu programa “lista branca”, que visa apoiar projetos imobiliários inacabados.

O ministério pretende acelerar os empréstimos bancários para esses empreendimentos, com a meta de atingir 4 trilhões de yuans (US$ 561,8 bilhões) até o final do ano.

Especialistas permanecem cautelosamente otimistas

Apesar dos atuais desafios econômicos da China, Xu enfatizou que a economia continua resiliente:

A economia da China não é incurável, como alguns podem sugerir. O comprometimento do governo em sustentar o crescimento oferece motivos para otimismo.

Analistas acreditam que, com um estímulo coordenado no quarto trimestre, a China está bem posicionada para atingir sua meta de crescimento anual e estabilizar sua perspectiva econômica.

No entanto, questões estruturais, como a fraca demanda do consumidor e a necessidade de mais reformas no mercado imobiliário, podem apresentar obstáculos nos próximos meses.

Economistas alertam que Pequim deve continuar a equilibrar as medidas de estímulo e, ao mesmo tempo, evitar o acúmulo excessivo de dívida, uma tarefa delicada dado o atual ambiente econômico.