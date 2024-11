Boeing e sindicato chegam a acordo provisório para encerrar greve: O que acontece agora?

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

A Boeing e seu sindicato chegaram a um acordo provisório que pode encerrar a greve de um mês, que interrompeu a produção de aeronaves importantes, como o 737 MAX e o 777.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

A greve envolveu cerca de 33.000 trabalhadores, que deixaram o trabalho em 13 de setembro após rejeitar uma proposta anterior que incluía um aumento salarial de 25% ao longo de quatro anos.

Advertisement

A nova proposta oferece um aumento de 35% no salário-base até 2028, com um aumento imediato de 12% para ajudar a compensar a inflação.

Se aprovado, o salário-hora para trabalhadores experientes poderá chegar a US$ 70 até o final do contrato, totalizando aproximadamente US$ 140.000 por ano, excluindo horas extras ou bônus.

Pagamentos de bônus e contribuições 401(k) incluídos na proposta

Copy link to section

O acordo também apresenta um bônus de ratificação de US$ 7.000. Enquanto o sindicato buscava um retorno às pensões de benefício definido, a Boeing optou por uma contribuição única de US$ 5.000 para os planos 401(k) dos funcionários.

Além disso, a empresa igualará as contribuições dos funcionários em até 8% do salário anual e fará uma contribuição automática de 4% para os planos 401(k).

A Secretária Interina do Trabalho Julie Su desempenhou um papel fundamental em ajudar ambos os lados a quebrar o impasse, permitindo que o sindicato chegasse a uma proposta negociada. Em uma declaração, o sindicato escreveu no X (antigo Twitter),

Com a ajuda do Secretário Su, recebemos uma proposta negociada e uma resolução para encerrar a greve.

A Boeing acolheu o desenvolvimento, afirmando: “Estamos ansiosos para que nossos funcionários votem na proposta negociada”.

Ações da Boeing devem reagir após plano de aumento de capital

Copy link to section

A greve pesou muito sobre a Boeing, que não registra lucro anual desde 2018.

As ações da empresa fecharam a US$ 155 na sexta-feira, queda de 41% neste ano, em comparação com US$ 163 antes da greve.

Espera-se que os investidores respondam positivamente ao acordo quando as negociações forem retomadas na segunda-feira, já que o fim da greve abre caminho para o aumento de capital planejado pela Boeing.

A Boeing entrou recentemente com um pedido na Securities and Exchange Commission (SEC) para levantar até US$ 25 bilhões por meio de uma combinação de ações e títulos de dívida.

Analistas preveem uma venda de ações de US$ 10 bilhões a US$ 15 bilhões, o que ajudará a fortalecer o balanço da empresa e a manter sua classificação de crédito de grau de investimento.

Cortes de mão de obra e aumento dos custos trabalhistas no horizonte

Copy link to section

Embora os aumentos salariais devam elevar os custos anuais de mão de obra da Boeing em cerca de US$ 1,4 bilhão, a empresa anunciou planos de cortar 17.000 empregos.

As demissões visam gerar economias de cerca de US$ 2 bilhões anualmente. A Boeing espera que essas medidas de economia de custos, juntamente com o aumento de capital, restaurem sua estabilidade financeira após anos de desafios.

A dificuldade financeira da empresa foi agravada pelo aumento da dívida de longo prazo, que aumentou em mais de US$ 40 bilhões desde 2018 após a paralisação do 737 MAX.

À medida que as operações forem retomadas, a Boeing precisará administrar custos de mão de obra mais altos e cumprir cronogramas de entrega para satisfazer os investidores e estabilizar a lucratividade.

O foco do investidor muda para o resultado da votação e o desempenho financeiro

Copy link to section

Os membros do sindicato devem votar o acordo, que determinará se a Boeing poderá retomar as operações sem mais interrupções.

Se aprovado, o acordo pode marcar uma virada para a empresa, permitindo que ela prossiga com seus planos de recuperação financeira e cumpra os prazos de entrega.