Fundador do Litecoin (LTC) está otimista sobre aprovação do ETF spot

O Litecoin recebeu um grande impulso na semana passada quando a plataforma de gestão de ativos Canary Capital entrou com pedido de listagem de um fundo negociado em bolsa Litecoin à vista.

Agora, o fundador do Litecoin, Charlie Lee, diz que acredita que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA dará sinal verde para o ETF Litecoin à vista. Lee compartilhou sua mais recente visão otimista da criptomoeda LTC em comentários à Fox Business.

“Estou animado para ver o registro do Litecoin ETF pela Canary Capital. Estamos definitivamente vendo muita demanda institucional por Litecoin.

Isso fica claro pelo crescimento diário do Grayscale Litecoin Trust com um preço que é mais do que o dobro do NAV. Dado que o Litecoin é uma commodity muito similar ao Bitcoin, espero ver o Litecoin ETF aprovado muito em breve”, disse o fundador do Litecoin.

A jornalista da Fox Business, Eleanor Terrett, compartilhou os comentários de Lee por meio de uma publicação no X em 21 de outubro.

Canary Capital Litecoin ETF

Os comentários de Charlie Lee foram feitos alguns dias após o Canary Capital Group, fundado pelo ex-cofundador da Valkyrie, Steven McClurg,ter enviado seu Formulário S-1 para o ETF Canary Litecoin em 15 de outubro. É o primeiro registro desse tipo para um ETF LTC.

Anteriormente, a Canary entrou com pedido de um ETF atrelado ao XRP. Isso significa que há vários pedidos visando aprovação para ETFs spot para três moedas principais.

A SEC aprovou apenas ETFs de criptomoedas à vista para Bitcoin e Ethereum.

No entanto, há aplicações para XRP e Solana, sendo a aplicação LTC da Canary Capital a mais recente para uma criptomoeda diferente.

Antes das aprovações em janeiro, que permitiram o lançamento de 11 ETFs de BTC à vista nos EUA, o regulador havia paralisado o processo e rejeitado vários pedidos.

No entanto, as aprovações abriram espaço para ETFs de Ethereum à vista que foram lançados nos mercados em julho, após aprovação da SEC em maio.

No entanto, embora a comunidade esteja otimista sobre uma possível aceitação de ETFs adicionais, especialistas dizem que é improvável que isso aconteça tão cedo, dada a forma como a SEC lida com tais solicitações.

Uma mudança na administração nas eleições de novembro nos EUA – se Donald Trump vencer – provavelmente apresentará uma abordagem regulatória diferente e aumentará as chances de aprovações rápidas.

Perspectiva de preço do Litecoin

O preço do Litecoin saltou na semana passada quando as notícias do registro do ETF chegaram ao mercado. Tendo sido negociado perto de US$ 66, o LTC subiu para acima de US$ 72. O momentum de alta continuou enquanto o preço do Bitcoin levou o mercado para cima no fim de semana, com o Litecoin atingindo máximas perto de US$ 76 em 20 de outubro.

Santiment explicou o que mais impulsionou o preço do Litcoin na semana passada: transações na cadeia e interesse do varejo.

O último recuo no mercado fez com que a altcoin fosse negociada perto de US$ 71, queda de 4,7% nas últimas 24 horas no momento da redação deste artigo.

Lee chocou o mundo das criptomoedas quando revelou que havia vendido todos os seus ativos de Litecoin em dezembro de 2017.

Na época, o preço do Litecoin havia subido para máximas acima de US$ 360 em meio ao mercado em alta. O valor atual da moeda está cerca de 82% abaixo da máxima histórica acima de US$ 410 alcançada em maio de 2021.