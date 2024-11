A GE Healthcare Technologies Inc (NASDAQ: GEHC) está em destaque hoje após revelar novas ferramentas de IA projetadas para oncologistas.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

A empresa de tecnologia médica lançou uma solução chamada CareIntellect, com o objetivo de ajudar os médicos a analisar com eficiência os dados de saúde, que muitas vezes são exaustivos e contribuem para o esgotamento.

Advertisement

No entanto, o Deutsche Bank está atualmente recomendando ações da GE Vernova Inc (NYSE: GEV) em vez da GE Healthcare.

A analista Nicole DeBlase está otimista em relação à GE Vernova, fabricante de equipamentos de energia, apesar de suas ações já terem mais que dobrado desde o início de 2024.

Ações da GE Vernova estão indo para US$ 354

Copy link to section

Nicole DeBlase assumiu a cobertura das ações da GE Vernova com uma classificação de “compra” e anunciou uma meta de preço de US$ 354, o que indica potencial para outra alta de 30% em sua nota de pesquisa hoje.

Ela espera que a empresa listada em Nova York se beneficie à medida que os investimentos continuam a fluir para ativos de geração de energia no aumento do consumo de eletricidade devido à “eletrificação de todas as coisas, à proliferação de data centers de IA, à descarbonização e ao envelhecimento da infraestrutura de rede existente”.

O analista está convencido de que a GEV oferecerá os melhores lucros e crescimento de receita em tal cenário. Deblase mencionou particularmente uma mistura favorável de receita e expansão de margem no negócio de eletrificação da empresa em sua nota de pesquisa na segunda-feira.

No entanto, a GE Healthcare continua sendo uma escolha mais adequada para investidores de renda, já que a GE Vernova atualmente não paga dividendos em comparação ao rendimento de 0,13% associado à GEHC no momento da redação deste documento.

O que mais poderia ajudar o preço das ações da GEV?

Copy link to section

A GE Vernova também tem um negócio de turbinas eólicas grande o suficiente para que o Deutsche Bank diga que se beneficiará materialmente nos próximos anos. O vento responde por apenas 7,0% da eletricidade mundial hoje, mas espera-se que atinja 25% até 2040.

Na segunda-feira, a empresa de investimentos atribuiu parte de seu otimismo em relação à GEV também ao seu segmento de energia a gás, que está rapidamente se tornando uma história de crescimento.

Os pedidos de turbinas a gás estão aumentando em meio à maior demanda por eletricidade.

Em resposta, “a GE Vernova está aumentando sua capacidade de fabricação de HDGT de 55 para 77-80 unidades/ano até 2026”, disse a analista Nicole DeBlase aos clientes na segunda-feira.

Ela espera que isso acabe levando a um aumento nas ordens de serviço/acúmulo de pedidos.

A chamada otimista sobre as ações da GE Vernova chega apenas alguns dias antes de ser programado para relatar seus resultados financeiros para o terceiro trimestre. O consenso é que a empresa melhore sua receita em 10% para US$ 8,92 bilhões e lucre US$ 134,5 milhões no terceiro trimestre.

Em setembro, a GEV disse que sua receita provavelmente chegará perto de US$ 35 bilhões em 2024. Nosso analista Crispus Nyaga também está otimista com as ações da GE Vernova no longo prazo.