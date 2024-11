As vendas de automóveis europeus caem pela primeira vez em dois anos; as vendas de veículos elétricos proporcionam algum alívio

As vendas de automóveis na Europa foram afetadas em setembro, marcando o primeiro declínio mensal consecutivo em mais de dois anos, já que a economia da região permaneceu lenta e os consumidores cortaram gastos

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

A Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis relatou uma queda de 4,2% nos registros de carros novos, totalizando 1,12 milhão de unidades em comparação ao mesmo período do ano passado.

Advertisement

Apesar do aumento nas vendas de veículos elétricos (VE), o declínio nos modelos com motor de combustão e os baixos gastos do consumidor contribuíram para a queda.

Desafios econômicos impactam montadoras

Copy link to section

As montadoras europeias lutam para aumentar as vendas em uma economia estagnada, agravada pelo aumento das taxas de juros.

A Stellantis NV, empresa controladora da Fiat e da Peugeot, foi uma das mais afetadas, com seus registros despencando 26% em toda a região.

Enquanto mercados como o Reino Unido e a Espanha registraram leves aumentos nas vendas, grandes economias como Alemanha, França e Itália registraram declínios, prejudicando o desempenho geral da região.

A desaceleração da economia europeia e o aperto das condições financeiras dificultaram que as montadoras atraíssem compradores.

“Taxas de juros mais altas estão pesando no poder de compra dos consumidores”, disse um analista do setor em um relatório da Bloomberg, acrescentando que essa tendência pode continuar no próximo trimestre.

As vendas de veículos elétricos oferecem algum alívio

Copy link to section

Um ponto positivo para as montadoras foi a recuperação nas vendas de veículos elétricos, principalmente no Reino Unido, onde as entregas aumentaram 24% em setembro.

As montadoras têm oferecido grandes descontos em seus veículos elétricos para cumprir com as exigências governamentais para veículos com emissão zero.

Na Alemanha, onde o governo está debatendo novos incentivos para compradores de veículos elétricos, as vendas de carros elétricos cresceram 8,7%.

Apesar disso, as vendas de veículos elétricos na Europa no acumulado do ano ainda caíram 2,6%.

As perspectivas para o setor continuam incertas, com tarifas planejadas de até 45% sobre veículos elétricos fabricados na China, que devem entrar em vigor nas próximas semanas.

Tanto a União Europeia quanto a China estão negociando para encontrar alternativas a essas tarifas, com o chanceler alemão Olaf Scholz expressando sua oposição às taxas.

Montadoras ajustam estratégias

Copy link to section

Como os consumidores continuam cautelosos com os altos custos associados aos veículos elétricos, as montadoras europeias estão optando por modelos mais acessíveis.

A Renault revelou recentemente seu R5 de € 25.000 (US$ 27.053), enquanto a Stellantis lançou seu carro urbano Citroën ë-C3 de € 23.300.

Apesar desses esforços, a Volkswagen AG está considerando fechar fábricas na Alemanha devido à queda na demanda, enquanto a Porsche AG e a Mercedes-Benz reduziram suas ambições em veículos elétricos.

A crise dos veículos elétricos gera preocupações para fabricantes como Volkswagen, Stellantis e Renault, que correm o risco de enfrentar multas de até € 15 bilhões se não cumprirem os padrões mais rigorosos de emissão de frotas europeus que entrarão em vigor em breve.