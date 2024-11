Dogecoin atrai comerciantes de varejo, já que 80% dos detentores de DOGE atingiram níveis lucrativos

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

Dogecoin (DOGE) desperta entusiasmo no mercado de criptomoedas, atraindo até mesmo apostas sólidas de traders de varejo em meio ao aumento da lucratividade.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Dados da Coinglass confirmam otimismo entre traders, com a relação Long/Short positiva sugerindo apostas otimistas. Isso ressalta a confiança nas ações futuras de preço do Dogecoin.

Advertisement

Além disso, o desempenho do Dogecoin chamou a atenção de investidores de larga escala. Os dados mais recentes do Whale Alert mostram que um investidor acumulou 155.119.671 ativos DOGE, no valor aproximado de $ 21.654.369, da Robinhood.

A transação segue um desempenho de preço impressionante na semana passada, com o impacto de Elon Musk catalisando o último salto do Dogecoin.

A altcoin ganhou 25% em seu gráfico de sete dias.

Notavelmente, o investidor mudou para a altcoin em meio ao aumento da lucratividade.

Dados do IntoTheBlock mostram que 80% dos detentores de DOGE obtêm lucros aos preços atuais, com 3% no ponto de equilíbrio e 16% sofrendo perdas.

A altcoin nunca viu tanta lucratividade desde 7 de julho de 2024.

Dessa forma, o desenvolvimento atraiu a atenção de analistas e entusiastas de criptomoedas.

O aumento da lucratividade continua a consolidar o status da Dogecoin no mercado de criptomoedas, e analistas esperam ações de preços sólidas nas próximas sessões.

Desempenho do preço do Dogecoin

Copy link to section

O meme original, criptomoeda, fez um retorno notável ultimamente.

O DOGE é negociado a US$ 0,1394 no momento desta publicação, refletindo um leve esgotamento dos touros após a alta de 25% da semana passada.

O volume estável de negociação mostra uma atividade maior dos traders, seja realizando lucros após o ganho mais recente ou mantendo para mais ganhos.

A estabilidade atual do DOGE ocorre porque ele ultrapassou médias móveis cruciais – médias móveis exponenciais de 50, 100 e 200, que ajudaram no recente aumento de preços.

Isso mostra que a altcoin pode estender seu movimento ascendente e atingir novos picos em meio a condições de mercado favoráveis.

O renomado analista e trader de criptomoedas Crow acredita que o Dogecoin finalmente irá ultrapassar US$ 1, chamando-o de Bitcoin das criptomoedas meme.

Com otimismo ampliado, o DOGE pode estender seus ganhos predominantes.

A média móvel ascendente de 50 dias confirma um sólido momentum de curto prazo.

O token meme pode saltar para US$ 0,18 – um movimento de 30% em relação aos preços atuais.

Enquanto isso, os entusiastas devem ficar de olho em US$ 0,23 e US$ 0,29 nas próximas duas semanas.

Superar esses obstáculos levaria o Dogecoin ao pico de US$ 0,37 – um ganho de mais de 165% em relação aos preços atuais.

Concluindo, o desempenho predominante do Dogecoin reflete otimismo, com grande apoio de varejistas e participantes institucionais.

O token meme provavelmente atrairá mais atenção com sua maior lucratividade, onde 80% dos detentores comemoram retornos aos preços atuais.

Com o aumento do momentum de alta, o DOGE pode estender o atual lado positivo em 30%, para US$ 0,18.

Isso abriria o caminho para US$ 0,23 e US$ 0,29 antes de disparar para US$ 0,37.

Os sentimentos gerais do mercado, o apoio de Musk em meio às eleições nos EUA e o aumento da atividade de traders de players institucionais e de varejo podem impulsionar o DOGE em direção ao nível mais procurado de US$ 1 nos próximos meses.