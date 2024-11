O Japão não receberá ETFs de Bitcoin tão cedo: aqui está o porquê

Os investidores japoneses em criptomoedas terão que esperar para colocar as mãos em fundos negociados em bolsa baseados em criptomoedas, já que os reguladores estão mostrando hesitação.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Essa relutância persiste mesmo quando outros mercados adotam produtos semelhantes.

Advertisement

Os reguladores no Japão não estão prontos para aprovar ETFs baseados em criptomoedas, de acordo com Oki Shiozawa, diretor de investimentos da Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.

Em entrevista ao Financial Times, Shiozawa explicou que a Agência de Serviços Financeiros (FSA) continua “conservadora” em relação a esses produtos.

Ele sugeriu que convencer as autoridades a aprovar ETFs de criptomoedas seria difícil nas circunstâncias atuais, embora não tenha descartado totalmente a possibilidade.

Keisuke Kimura, vice-presidente da Japan Crypto Asset Business Association, acrescentou que as restrições regulatórias são uma grande barreira para uma adoção mais ampla de criptomoedas no Japão.

Ele vinculou essas restrições aos escândalos passados no país, como o colapso do Mt. Gox e o hack do DMM, que causaram perdas significativas para os investidores.

Kimura acrescentou que as leis do Japão atualmente não permitem que criptoativos sejam incluídos em fundos de investimento como ETFs devido a essas preocupações.

O Japão, apesar de sua imagem favorável às criptomoedas, continua a impor altos impostos sobre ativos digitais, o que funciona como um grande impedimento.

Atualmente, o país tributa os lucros de investimentos em criptomoedas como “renda diversa” em alíquotas de até 55%.

Isso contrasta com investimentos tradicionais como ETFs, que são tributados a uma taxa de ganhos de capital muito menor, de 20%.

Recentemente, Yuichiro Tamaki, líder do Partido Democrático do Povo do Japão, propôs reduzir a alíquota de imposto sobre lucros com criptomoedas para 20% se for eleito, para alinhá-la aos impostos sobre investimentos tradicionais.

Enquanto isso, tanto os Estados Unidos quanto Hong Kong aprovaram ETFs spot de Bitcoin e Ether, que já atraíram interesse significativo de investidores.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) aprovou ETFs de Bitcoin à vista em janeiro e ETFs de Ether em julho.

Hong Kong seguiu o exemplo em abril.

Até o momento, mais de US$ 21,15 bilhões foram investidos nas ofertas de ETFs de Bitcoin de 12 posições nos EUA.

O Japão continua pró-criptomoedas

Copy link to section

No entanto, apesar da postura cautelosa, os reguladores japoneses demonstraram interesse em melhorar o ambiente regulatório para criptomoedas.

Conforme relatado anteriormente pelo Invezz, a FSA demonstrou sua disposição de reavaliar sua estrutura atual para ativos digitais, que atualmente são regulamentados pela Lei de Pagamentos.

Especialistas acreditam que isso poderia reduzir a alíquota de imposto sobre investimentos em criptomoedas para 20%, o que a alinharia com a alíquota de imposto para ativos tradicionais.

O recém-eleito primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, também está supostamente aberto a explorar a tecnologia blockchain e as inovações Web3, o que pode ser benéfico para o desenvolvimento futuro do setor.

Enquanto isso, empresas japonesas continuaram a investir em cripto. Por exemplo, a Metaplanet vem acumulando Bitcoin agressivamente.

Em 7 de outubro, a empresa comprou 108,78 BTC, no valor aproximado de US$ 6,92 milhões, elevando seu total de Bitcoin para quase 640 BTC.

Em junho, uma pesquisa realizada pela Nomura e pela Laser Digital mostrou que mais de 500 gestores de investimentos no Japão estavam considerando investir em criptoativos, refletindo ainda mais o crescente apetite do país pela classe de ativos emergente.