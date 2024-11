Previsão de preço da Cardano: o que vem por aí para a ADA enquanto o Bitcoin enfrenta dificuldades?

Cardano está entre as altcoins que reduziram os ganhos recentes, já que a esperança do Bitcoin de chegar a US$ 70.000 sofre pressão negativa.

Com o BTC caindo para menos de US$ 67.000 na quarta-feira, as principais altcoins perderam ganhos importantes e passaram a ser negociadas perto dos níveis de suporte.

O preço do ADA mostrou essa perspectiva em 23 de outubro, ajudando a reduzir a capitalização do mercado global de criptomoedas em 2%, para US$ 2,4 trilhões.

Bitcoin vê ação negativa

À medida que as eleições nos EUA se aproximam, uma das principais tendências do mercado em foco é o desempenho das principais moedas criptográficas.

O BTC mostrou esse vislumbre com um aumento para mais de $ 69 mil na semana passada. No entanto, a criptomoeda carro-chefe caiu de máximas de $ 69.230 em 21 de outubro para tocar mínimas de $ 66.180 dois dias depois.

A queda anulou os ganhos observados na semana passada, deixando o preço do Bitcoin negativo no período semanal.

Nesse caso, a continuação pode permitir que os ursos visem as mínimas vistas em meados de outubro, quando os preços chegaram perto do nível de US$ 65 mil.

Um fluxo negativo para ETFs de Bitcoin à vista dos EUA, que registraram saídas líquidas pela primeira vez após uma sequência de sete dias de entradas líquidas, sugere uma mudança no sentimento do investidor.

Os volumes de stablecoins não aumentando conforme o esperado também contribuem para a desaceleração, com possíveis acordos de realização de lucros provavelmente impactando as altcoins e ultrapassando recentemente seus pares no mercado.

No entanto, os traders estão olhando para as quedas como oportunidades de compra, já que o mercado continua otimista no geral. O analista de criptomoedas Cold Blooded Shiller resumiu sua perspectiva sobre isso por meio do gráfico abaixo compartilhado no X.

Perspectiva de preço do Cardano

O interesse aberto de futuros para Cardano (ADA) subiu 2,4% nas últimas 24 horas.

Com mais de US$ 249 milhões em OI para a 12ª criptomoeda classificada por capitalização de mercado, desenvolvimentos importantes, incluindo parcerias, podem ser catalisadores cruciais para o crescimento.

De acordo com dados da Coinglass, o interesse aberto em futuros de ADA aumentou de US$ 152 milhões em meados de agosto, quando o preço do Cardano atingiu o fundo local de US$ 0,28.

Notavelmente, um aumento no OI mostra interesse dos traders em Cardano.

Um padrão de topo duplo em julho fez o ADA cair de US$ 0,43 para US$ 0,28 enquanto o mercado de criptomoedas sangrava no início de agosto.

Nos últimos três meses, os ursos também pararam os touros acima de US$ 0,41 duas vezes.

No entanto, a ação do mês passado sugere uma formação de padrão de triângulo ascendente. Se as condições de mercado se alinharem para um rompimento, a ADA pode recuperar zonas de fornecimento recentes como áreas de suporte importantes.

Cardano ADA/USD price chart. Source: TradingView

No entanto, a linha do Índice de Força Relativa (RSI) está na marca de 50, sugerindo potencial continuação de baixa. Também digno de nota é o indicador de Convergência Divergência de Média Móvel (MACD).

Embora sinalize um potencial fortalecimento de alta com o cruzamento, a pressão do lado da compra está ausente.

Inverter isso será a chave para os touros. Caso contrário, o preço do Cardano pode testar novamente o suporte perto de US$ 0,31.

O ADA era negociado em torno de US$ 0,35 no momento em que este artigo foi escrito.