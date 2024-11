Prove AI lança solução de governança de IA focada em empresas no blockchain Hedera

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

A Prove AI AG, conhecida por suas soluções de governança de IA de última geração, está lançando seu produto de inteligência artificial no blockchain Hedera.

Com essa mudança, a Prove AI está priorizando soluções focadas em empresas.

Enquanto isso, a lucrativa infraestrutura de rede da Hedera também ajudará a Prove AI a oferecer soluções de governança para empresas que interagem com avanços e regulamentações de IA.

Compreendendo o Prove AI

A Prove AI, antiga Casper Labs, lançou sua rede no blockchain Casper para se concentrar em governança transparente e auditoria à prova de violação para modelos de inteligência artificial.

No entanto, a empresa decidiu migrar para Hedera para oferecer às empresas governança descentralizada e soluções de nível empresarial. De acordo com o CEO da Prove AI, Mrinal Manohar,

O compromisso comprovado da Hedera em fornecer um ambiente de blockchain verdadeiramente empresarial reflete o nosso, o que a torna uma parceira natural à medida que introduzimos o Prove AI no mercado mais amplo.

Por que Hedera?

Hedera Hashgraph está entre as redes mais populares no setor de blockchain.

Alto rendimento, governança descentralizada, transações fixas e custos baixos o tornam perfeito para empresas globais.

Com os recursos da Hedera, a Prove AI pode oferecer auditoria confiável e à prova de violação de dados de inteligência artificial.

Isso continua sendo vital para empresas em setores que exigem responsabilidade incomparável.

O consenso da Hedera torna quaisquer dados no blockchain irreversíveis. Assim, as empresas que usam o Prove AI podem confiar na confiabilidade de suas estatísticas de treinamento de IA.

O presidente da Hedera, Charles Adkins, comentou sobre a aliança da Prove AI:

O Prove AI, como um banco de dados imutável e à prova de violação, traz um nível de confiança ao gerenciamento de riscos em sistemas de IA, que se alinha perfeitamente com nossa missão de fornecer uma base segura e escalável para construtores e empresas.

Em uma entrevista exclusiva ao invezz.com, Charles Adkins declarou que velocidade, eficiência energética e segurança aumentaram o apelo do Hedera para muitas grandes empresas.

Enquanto isso, a Prove AI alavancará a infraestrutura da Hedera para garantir segurança e conformidade para seus clientes. Isso permitirá que as empresas satisfaçam as demandas regulatórias enquanto interagem com seus sistemas de IA.

Impacto no ecossistema de Hedera

O movimento estratégico é uma vitória para a Prove AI e a rede Hedera. A mudança provavelmente consolidará a posição da HBAR no espaço cripto e a tornará uma blockchain de referência para governança de IA escalável e confiável.

Enquanto isso, empresas focadas em IA podem escalar seus sistemas de inteligência artificial em uma rede projetada para empresas.

O blockchain eficiente da Hedera e as ferramentas avançadas de governança da Prove AI ajudarão a resolver desafios de IA, como conformidade, transparência e segurança.

Movimento de preços do HBAR

A altcoin apresentou uma postura descendente após perder 2% nas últimas 24 horas, sendo negociada a US$ 0,05169.

O desempenho do HBAR reflete o mercado em geral, onde os ursos têm dominado desde que o Bitcoin não conseguiu recuperar US$ 70.000 no último rali.

Enquanto isso, a Hedera Hashgraph continua preparada para um desempenho impressionante nos próximos tempos.

A aliança com a Prove AI provavelmente atrairá mais empresas e projetos centrados em IA, o que se traduzirá em um crescimento enorme para o blockchain e o HBAR nativo.