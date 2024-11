A riqueza de Elon Musk aumenta em US$ 33,5 bilhões após o rali da Tesla – ele se tornará o primeiro trilionário do mundo?

Elon Musk, a pessoa mais rica do mundo, viu seu patrimônio líquido aumentar em US$ 33,5 bilhões em 24 de outubro, depois que a Tesla Inc. registrou seu maior salto de ações em mais de uma década.

As ações da Tesla subiram 22% após o anúncio dos lucros do terceiro trimestre da empresa, que revelaram o trimestre mais lucrativo da gigante dos veículos elétricos (VE) desde meados de 2023.

O patrimônio líquido de Musk agora é de US$ 270 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index, colocando-o US$ 61 bilhões à frente do fundador da Amazon, Jeff Bezos.

Esse aumento coloca Musk no caminho para se tornar potencialmente o primeiro trilionário do mundo até 2027, de acordo com um relatório da Informa Connect Academy, graças ao domínio de mercado da Tesla e às iniciativas focadas no futuro.

A alta da Tesla gera especulação sobre trilionários

O desempenho recente da Tesla alimentou especulações de que Musk pode atingir a marca de um trilhão de dólares nos próximos anos.

O relatório da Informa observa que a riqueza de Musk cresceu em média 110% ao ano, tornando-o o principal candidato a alcançar o status de trilionário.

O valor da Tesla, agora estimado em US$ 710 bilhões, desempenha um papel central no sucesso financeiro de Musk.

Com uma participação de 13% na montadora, as participações de Musk na Tesla estão atualmente avaliadas em US$ 93 bilhões.

Além disso, Musk detém 303 milhões de opções de ações vinculadas a um controverso pacote de remuneração que enfrentou escrutínio legal e de acionistas.

“Musk se posicionou para atingir novos patamares à medida que a Tesla capitaliza a tecnologia de direção autônoma, robotaxis e futuros desenvolvimentos de veículos elétricos”, disse Dan Ives, analista sênior de ações da Wedbush Securities.

Aumento da concorrência e retrocessos à frente

Apesar do desempenho impressionante da Tesla, os desafios permanecem. A empresa enfrenta uma competição cada vez maior, particularmente de rivais de menor custo na China.

As ações da Tesla sofreram um declínio significativo em 2022 devido à queda na demanda e a vários recalls de veículos, incluindo um problema de software com seu recurso Autopilot.

Musk também relembrou dificuldades passadas, destacando a quase falência da Tesla em 2008.

“Estávamos a dias da insolvência antes de garantir um empréstimo crítico”, ele compartilhou.

Suas ações controversas, como o escândalo de “financiamento garantido” em 2018, complicaram ainda mais a jornada da Tesla.

Musk continua a diversificar seus empreendimentos, com participações na SpaceX, na empresa de escavação de túneis The Boring Company, na startup de IA xAI e na Neuralink, uma empresa de implantes de chips cerebrais.

A perspectiva da Tesla e a visão futura de Musk

Os lucros positivos da Tesla no terceiro trimestre renovaram o otimismo dos investidores.

Musk prevê crescimento de 30% nas vendas de veículos e revelou que o tão aguardado projeto Cybertruck da empresa gerou seu primeiro lucro trimestral.

Falando após a divulgação dos resultados, Musk previu o lançamento dos robotaxis Cybercab em 2026, com planos de fabricar de 2 a 4 milhões de unidades anualmente.

“Minha previsão é que a Tesla se tornará a empresa mais valiosa do mundo, e provavelmente por uma grande margem”, disse Musk aos investidores via webcast.

Enquanto isso, a propriedade da SpaceX por Musk, avaliada em US$ 210 bilhões, acrescenta ainda mais peso ao seu império financeiro.

Seus empreendimentos também se estendem à controversa plataforma de mídia social X (antigo Twitter), que recebeu críticas por suas políticas de conteúdo e pelas postagens erráticas de Musk.

Caminho para uma fortuna de um trilhão de dólares

Embora o crescimento da Tesla posicione Musk como um favorito na corrida para se tornar o primeiro trilionário, o futuro permanece incerto.

Além da concorrência do boom da IA da Nvidia e de potenciais concorrentes como Mark Zuckerberg, da Meta, e bilionários indianos como Gautam Adani e Mukesh Ambani, a riqueza de Musk dependerá em grande parte do sucesso contínuo da Tesla.

“É muito mais difícil reiniciar as operações do que encerrá-las, então fazer isso corretamente é fundamental”, enfatizou Musk sobre o futuro da Tesla.

Com um grande acúmulo de pedidos, a empresa continua otimista, mas cautelosa em sua estratégia.

Embora Musk tenha enfrentado vários obstáculos ao longo dos anos, incluindo desafios regulatórios e obstáculos operacionais, sua determinação ajudou a Tesla e seus outros empreendimentos a prosperar.

Como Ives observou, “Musk enfrentou contratempos, mas ele tem um talento especial para mudar as coisas — ele é o garoto Teflon”.

Os próximos anos determinarão se Musk conseguirá manter seu ímpeto e atingir patamares financeiros sem precedentes, consolidando seu legado como pioneiro do setor e potencialmente o primeiro trilionário do mundo.