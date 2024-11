A perspectiva econômica da Alemanha mostrou sinais de melhora em outubro, interrompendo um declínio de quatro meses, de acordo com o Índice de Clima de Negócios do ifo.

O índice subiu de 85,4 para 86,5 em setembro, oferecendo um otimismo cauteloso de que a contração econômica do país pode estar se estabilizando.

O aumento, relatado pelo Instituto ifo, reflete uma leve recuperação na confiança empresarial, embora o ceticismo persistente e os desafios no setor manufatureiro moderem as perspectivas.

O presidente do ifo, Clemens Fuest, em uma declaração,

Este é o primeiro aumento após quatro quedas consecutivas. As empresas estavam mais satisfeitas com sua situação atual. As expectativas eram mais brilhantes, mas marcadas pelo ceticismo. A economia alemã interrompeu o declínio por enquanto.

A Alemanha, outrora o motor econômico da Europa, vem enfrentando uma grave crise.

A economia do país passa por um momento difícil, marcado por crescimento lento, redução da força de trabalho, decisões controversas e desafios estruturais que ameaçam sua reputação e estabilidade a longo prazo.

Setor de serviços melhora perspectiva em meio a dificuldades na indústria

O crescimento do setor de serviços da Alemanha contribuiu significativamente para a melhoria.

As empresas de serviços relataram um ambiente de negócios mais favorável, com força notável em logística, turismo e TI.

Esses ganhos compensaram as dificuldades na indústria, onde os volumes de pedidos permaneceram contidos.

Embora os fabricantes estejam menos pessimistas sobre a demanda futura, eles relataram uma piora na avaliação das atuais condições comerciais.

A utilização da capacidade caiu para 76,5%, bem abaixo da média de longo prazo de 83,4%, destacando a pressão contínua do setor devido aos altos custos de energia e à demanda cautelosa do consumidor.

O aumento do Índice ifo está alinhado com uma pesquisa do S&P Global desta semana, que encontrou uma contração mais lenta na atividade do setor privado.

O Bundesbank ecoou esse sentimento, projetando que o PIB da Alemanha permaneceria estável no quarto trimestre, após uma leve recessão no início deste ano.

Desafios continuam enquanto o FMI prevê contração em 2024

Apesar da melhora no sentimento empresarial, o Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou uma previsão preocupante no início desta semana, esperando que a economia da Alemanha se contraia em 0,3% em 2024 e permaneça estagnada em 2025.

“A fraqueza persistente na indústria está pesando muito no crescimento de países como Alemanha e Itália”, observou o FMI, apontando tensões na produção industrial e nos mercados imobiliários.

Aumentando as preocupações da Alemanha, a montadora Volkswagen alertou recentemente sobre possíveis cortes de empregos e fechamentos de linhas de produção pela primeira vez em seus 87 anos de história.

O anúncio ressaltou as dificuldades enfrentadas pela economia alemã voltada para a exportação, especialmente em setores como o automotivo, que são vulneráveis às flutuações na demanda global.

Embora os números de outubro tragam esperança de uma economia estabilizada, as empresas alemãs ainda enfrentam obstáculos significativos.

Incertezas políticas, incluindo o potencial de novas tensões comerciais decorrentes das próximas eleições nos EUA, acrescentam outra camada de imprevisibilidade.