Token SAFE salta 16% enquanto Binance lista contrato perpétuo

O preço do Safe disparou nas últimas 24 horas enquanto a comunidade comemora o apoio ao token SAFE do protocolo de custódia descentralizada.

Em 25 de outubro, a exchange de criptomoedas Binance anunciou seus planos de adicionar o contrato perpétuo SAFEUSDT em sua plataforma.

O contrato está programado para entrar em vigor na sexta-feira, 25 de outubro de 2024, às 12h30 UTC, oferecendo aos traders acesso a uma alavancagem de até 75x.

A listagem na Binance muitas vezes impulsionou o mercado de tokens, com maior visibilidade e tração.

Da mesma forma, como aconteceu com o token REEF recentemente, as remoções podem aumentar o sentimento negativo.

Preço do token SAFE sobe 16%

Safe (anteriormente Gnosis Safe) é um protocolo de contratos inteligentes que permite aos usuários gerenciar ativos digitais por meio de uma arquitetura de carteira multi-sig.

O protocolo fazia parte da Gnosis (GNO), uma construtora de infraestrutura Ethereum.

No entanto, uma votação de governança em abril de 2022 resultou na cisão da Gnosis Safe.

O token de governança do projeto SAFE foi negociado a máximas de US$ 3,56 em abril deste ano, acompanhando o mercado em geral e atingindo uma máxima histórica.

Uma tendência de baixa empurrou o preço da altcoin para baixo até que os touros atingiram mínimas de US$ 0,64 no início de agosto em meio à queda do mercado de criptomoedas que também dizimou os touros do Bitcoin.

O SAFE foi negociado em intervalos durante boa parte dos últimos dois meses.

No entanto, um rompimento nesta semana ajudou os compradores a ultrapassar o nível psicológico de US$ 1.

Notavelmente, o par SAFE/USD subiu mais de 75% na semana passada, em parte impulsionado por notícias positivas em todo o ecossistema.

Ele ultrapassou US$ 1,75 na sexta-feira e o nível de preço atual é o mais alto desde junho de 2024.

SAFE price 1 day chart.

Picos de juros abertos

De acordo com dados da CoinGecko, o preço do SAFE pairou perto de US$ 1,65 às 8h ET em 25 de outubro – alta de mais de 109% nos últimos 30 dias.

Em outros lugares, a confiança do trader no SAFE é observável por meio da métrica de open interest de futuros. Dados da Coinglass mostram que o open interest do Safe aumentou mais de 12% nas últimas 24 horas, para mais de US$ 19 milhões.

Esse é o valor mais alto que já foi alcançado.

Notavelmente, o OI nesta altcoin era de apenas US$ 885 mil no início de 24 de outubro.

O que vem a seguir para o SAFE?

Embora a Binance ainda não tenha adicionado a negociação à vista para o SAFE, o anúncio de um contrato perpétuo despertou novo interesse de compra.

O valor total bloqueado do protocolo disparou em meio à nova adoção.

Em uma publicação recente no X, a equipe da Safe destacou que o TVL do projeto é muito maior do que o de algumas das principais exchanges centralizadas do mercado.

Em 2 de outubro, por exemplo, o aplicativo de negociação Robinhood tinha um TVL de US$ 13 bilhões e o OKX, de US$ 18 bilhões.

Comparativamente, o TVL da Safe ficou em torno de US$ 69 bilhões. A Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, teve um TVL de US$ 110 bilhões.

A Safe planeja conectar liquidez on-chain e off-chain.

Métricas de crescimento e dinâmicas de mercado mais amplas podem se combinar para oferecer um impulso positivo para o preço do SAFE.

As previsões dos analistas para criptomoedas também sugerem que o SAFE pode aproveitar os ventos favoráveis para atingir sua máxima histórica.