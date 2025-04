EUA sancionam crypto wallets ligadas aos Houthis em meio a repressão ao financiamento do terrorismo

Diversas wallets para criptomoedas ligadas ao movimento Houthi, com sede no Iêmen, foram sancionadas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.

De acordo com um comunicado de imprensa de 2 de abril, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro incluiu oito endereços de criptomoedas na lista negra, ligados aos esforços de arrecadação de fundos da organização terrorista estrangeira Houthi, que incluem aquisição de armas e evasão de sanções.

Os Houthis, formalmente conhecidos como Ansar Allah, são um grupo político e religioso armado com base no norte do Iêmen.

O grupo foi redesignado como organização terrorista estrangeira pelo governo dos EUA em 16 de fevereiro de 2024.

As sanções fazem parte dos esforços contínuos para bloquear os canais financeiros que apoiam os ataques dos Houthis no Iêmen e na região do Mar Vermelho.

A empresa de forense em blockchain TRM Labs, que trabalhou em conjunto com as autoridades, revelou que a atividade on-chain das carteiras sancionadas mostrou milhões de dólares fluindo para outras entidades listadas pelo OFAC.

Esses incluem endereços ligados a Sa’id al-Jamal, um conhecido facilitador financeiro com ligações a grupos militantes, e vários vendedores de equipamentos para drones. A empresa observou que as autoridades israelenses já haviam identificado algumas das carteiras sinalizadas por envolvimento no financiamento do terrorismo.

A TRM também confirmou que os Houthis têm minerado criptomoedas desde pelo menos 2017 para apoiar suas finanças, embora o impacto permaneça pequeno.

As oito carteiras designadas agora estão sinalizadas na ferramenta de inteligência de blockchain da TRM, usada por parceiros de aplicação da lei dos EUA, Israel e de todo o mundo para monitorar atividades de alto risco.

Em um relatório separado, a empresa de análise de blockchain Chainalysis confirmou que os oito endereços processaram coletivamente quase US$ 1 bilhão em criptomoedas ilícitas.

Cerca de US$ 45 milhões passaram pela Garantex, uma bolsa russa sancionada que os Houthis usavam para movimentar fundos.

Enquanto isso, outros US$ 2,5 milhões passaram por endereços previamente sinalizados por ligações com o Hamas.

No início de março, a Garantex anunciou que encerraria suas operações, pouco depois de a Tether congelar quase US$ 30 milhões em stablecoins ligados a atividades suspeitas.

O cofundador da plataforma, Aleksej Besciokov, foi preso duas semanas depois pela polícia indiana, após um mandado emitido pelo Tribunal de Patiala House em Nova Deli.

OFAC reprime o uso ilícito de criptomoedas

Copy link to section

As mais recentes designações dos Houthis seguem uma série de ações recentes do OFAC destinadas a interromper o uso de ativos digitais em redes de financiamento criminoso e terrorista.



No mês passado, o OFAC reprimiu uma rede mais ampla que apoiava grupos como o IRGC-QF, o Hezbollah e os Houthis, que incluía seis empresas, dois petroleiros e um cambista libanês, Tawfiq Muhammad Sa’id al-Law, que supostamente forneceu ao Hezbollah wallets criptomoedas para receber fundos de vendas de commodities ligadas ao IRGC.

Em 5 de março, a agência sancionou um cidadão iraniano por operar o Nemesis, um mercado de drogas na darknet, e incluiu 49 endereços de criptomoedas a ele vinculados em sua lista negra.

De acordo com o OFAC, o Nemesis tinha mais de 30.000 usuários ativos e 1.000 vendedores e facilitou a venda de quase US$ 30 milhões em drogas em todo o mundo entre 2021 e 2024, incluindo para os EUA, utilizando Bitcoin e Monero.