O índice do dólar americano (DXY) caiu mais de 2% na quinta-feira, para 101,41, sua maior queda em um único dia em mais de dois anos.

A queda levou o dólar a uma mínima de seis meses, enquanto os investidores se recuperavam donovo plano tarifário abrangente do presidente Donald Trump, no qual ele anunciou uma tarifa básica de 10% sobre todas as importações, com taxas mais altas direcionadas aos principais parceiros comerciais — China (54%), União Europeia (20%) e Vietnã (46%).

A medida surpreendente provocou uma forte reação nos mercados globais, alimentando os temores de recessão e aumentando as preocupações inflacionárias nos EUA.

Após o anúncio das tarifas, os investidores também aumentaram suas apostas em cortes de juros pelo Federal Reserve.

As expectativas do mercado mudaram para três ou quatro reduções de um quarto de ponto em 2025, acima das três projetadas anteriormente.

A primeira redução da taxa de juros agora é amplamente esperada para junho, à medida que os investidores se preocupam com a desaceleração do crescimento e o aumento dos custos.

O dólar americano perdendo suas propriedades de porto seguro.

Ray Attrill, chefe de estratégia de câmbio do National Australia Bank, disse que o dólar não estava se beneficiando de seu status habitual de ativo de refúgio seguro.

“A intensificação das preocupações com o crescimento dos EUA devido às notícias sobre tarifas e as consequentes quedas adicionais nas ações americanas significaram que o dólar não está desfrutando do apoio tradicional de seu status de moeda de reserva e porto seguro”, observou ele.

George Saravelos, chefe de pesquisa de câmbio do Deutsche Bank, alertou que as tarifas correm o risco de minar a confiança tanto na economia americana quanto em sua moeda.

“As propriedades de porto seguro do dólar estão sendo erodidas, impondo um custo significativo às participações em dólares não protegidas”, afirmou ele.

Saravelos alertou que uma forte queda do dólar, aliada à queda das ações americanas e ao aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano, poderia sinalizar uma aceleração da fuga de capitais.

“No fim das contas, os EUA têm um grande déficit em conta corrente, e a moeda depende de fluxos de capital para sua estabilidade”, acrescentou.

Uma queda desordenada do dólar, argumentou ele, poderia perturbar os mercados globais e desencadear intervenção dos bancos centrais.

JPY e EUR se fortalecem.

O iene japonês subiu quase 2% em relação ao dólar, refletindo o aumento da demanda por ativos mais seguros.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro americano de 10 anos também caíram para seus níveis mais baixos desde outubro, aumentando ainda mais a pressão sobre o dólar.

Enquanto isso, o euro ganhou mais de 2% em relação ao dólar, subindo para 1,1145 na sessão europeia de quinta-feira.

Um dólar mais fraco representa desafios mais amplos para os mercados globais.

Analistas alertam que, se a queda do dólar se acelerar, poderá provocar intervenção dos principais bancos centrais, particularmente do Banco Central Europeu (BCE).

“A última coisa que o BCE quer é um choque desinflacionário imposto externamente devido à perda de confiança no dólar e a uma forte apreciação do euro, além das tarifas”, observou Saravelos.

Análise técnica do Índice do Dólar Americano

De acordo com o FXStreet, uma vez que o nível de 101,90 for rompido, outra “área significativa” se abrirá para uma maior desvalorização do dólar, com o nível redondo de 100,00 como alvo de baixa.

“Do lado negativo, 101,90 é a primeira linha de defesa e deve ser capaz de provocar uma recuperação, pois o indicador de momentum Índice de Força Relativa (RSI) está emitindo alertas de condições de sobrevenda no gráfico diário. Talvez não nesta quinta-feira, mas nos próximos dias, uma quebra abaixo de 101,90 poderia levar a uma queda em direção a 100,00”, disse.

Fonte: FXStreet



O foco muda para os dados de emprego dos EUA.

Com os riscos de recessão aumentando, os participantes do mercado estão voltando sua atenção para o relatório de Empregos Não Agrícolas (NFP) dos EUA de março, com divulgação prevista para sexta-feira.

Os dados de emprego serão cruciais para moldar as expectativas sobre o próximo movimento do Fed.

O último relatório de Variação do Emprego da ADP mostrou que as folhas de pagamento do setor privado aumentaram em 155.000 em março, bem acima dos 105.000 esperados.

Dados robustos do mercado de trabalho podem complicar o processo de tomada de decisão do Fed, à medida que os formuladores de políticas avaliam os riscos da inflação em relação à ameaça de uma recessão econômica.

À medida que os mercados digerem a agressiva mudança na política comercial de Trump, os investidores se preparam para mais volatilidade, com a estabilidade econômica global em jogo.