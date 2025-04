Tarifas atingem mercados globais: quem são os maiores perdedores?

Mais uma vez, as tarifas são a razão por trás dos grandes movimentos de mercado e das interrupções na cadeia de suprimentos.

Em 2 de abril, o presidente Trump anunciou um amplo conjunto de tarifas de importação, com taxas efetivas variando de 10% a 49%, atingindo quase todos os principais parceiros comerciais dos EUA.

Como a decisão foi amplamente inesperada em escopo e escala, ela já desencadeou uma liquidação global de ações, perdas acentuadas em ações de consumo e tecnologia e temores crescentes de uma desarticulação econômica de longo prazo.

Mas quais mercados e ações os investidores devem se preocupar mais?

Um choque de política totalmente novo.

O decreto executivo introduz uma tarifa base de 10% sobre todas as importações, com taxas muito mais altas para países específicos.

Mercadorias do Vietnã agora enfrentarão uma taxa de 46%.

O Camboja está sujeito a 49%, a Indonésia a 32% e Bangladesh a 37%.

A China, já sujeita a tarifas anteriores, agora enfrenta um imposto adicional de 34%, elevando sua carga tributária total para 54%.

As importações japonesas são taxadas em 24%, enquanto a União Europeia enfrenta uma taxa de 20%.

Essas medidas elevaram a taxa média de tarifa de importação dos EUA para cerca de 22%, acima dos apenas 2,5% em 2024.

Esse é o nível mais alto desde 1910, de acordo com a Fitch Ratings.

Trump justificou a decisão como recíproca, alegando que ela reflete como outros países tratam as exportações americanas.

Mas investidores, analistas e líderes empresariais afirmam que a política introduz novas incertezas e riscos econômicos sem um quadro ou cronograma claros.

Os mercados financeiros reagiram imediatamente.

Os futuros americanos caíram acentuadamente, com os futuros do S&P 500 recuando mais de 3%.

O Nasdaq caiu quase 13% desde seu pico em dezembro.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu para 4,08%, seu nível mais baixo em seis meses, com os investidores buscando segurança.

As ações globais seguiram o exemplo.

O Nikkei do Japão caiu mais de 3%, enquanto os mercados europeus recuaram cerca de 2%.

Nos mercados cambiais, o índice do dólar caiu 1,1% com os investidores incorporando expectativas de crescimento mais fracas.

As ações de calçados foram duramente atingidas.

Marcas de calçados e vestuário, muitas das quais passaram os últimos cinco anos transferindo a produção da China para o Vietnã e o Sudeste Asiático, foram algumas das mais afetadas.

Para contextualizar, os EUA importaram US$ 136,6 bilhões em mercadorias do Vietnã em 2024, um aumento de 19% em relação a 2023.

A tarifa repentina de 46% sobre essas importações desorganizou as estruturas de custos e as previsões de lucro.

As ações da Nike caíram mais de 8%, destacando a forte exposição da empresa ao Vietnã, que produz 50% de seus calçados e 30% de suas roupas.

A marca já reduziu a previsão de vendas para o trimestre atual, levando em conta os aumentos de custos esperados devido às tarifas sobre a China e o México.

Essas novas tarifas do Vietnã aumentam ainda mais a pressão.

As ações da Adidas caíram 11% em Frankfurt, aproximando-se das mínimas de 12 meses.

A marca alemã fabrica 39% de seus calçados no Vietnã e depende fortemente de fábricas na Indonésia (32%) e no Camboja (23%), todos países agora atingidos por tarifas superiores a 30%.

As ações da Puma caíram 8,5%, atingindo o nível mais baixo desde novembro de 2016.

A empresa não emitiu orientação formal, mas, assim como a Adidas, está estruturalmente ligada a fábricas vietnamitas e indonésias para suas linhas de produtos principais.

A marca suíça de tênis On Holding caiu 15% nas negociações pré-mercado nos EUA.

A empresa produz 90% de seus calçados no Vietnã e outros 10% na Indonésia, com quase dois terços de sua receita provenientes das Américas, principalmente dos EUA.

De acordo com os documentos regulatórios, isso a torna uma das marcas mais expostas ao novo regime tarifário.

A Deckers, controladora da Hoka e da Ugg, possui 68 parceiros de produção no Vietnã, sua segunda maior base de manufatura depois da China.

As ações caíram mais de 4%, refletindo a preocupação com a erosão das margens.

A Shenzhou International, uma das maiores fabricantes têxteis da Ásia e importante fornecedora da Nike, caiu 18% em Hong Kong.

Essa é a maior queda em mais de três anos.

O UBS e o Jefferies estimam que as marcas precisariam aumentar os preços de varejo globais em 5% a 12% apenas para preservar a lucratividade atual.

Mas com consumidores cansados da inflação, muitos podem ser forçados a absorver os aumentos de custos, corroendo os lucros.

Quais ações de tecnologia terão mais dificuldades?

Embora o foco tenha sido amplamente em bens de consumo, as empresas de tecnologia também estão sob pressão.

As novas tarifas atingiram as importações chinesas com uma taxa combinada de 54%, incluindo quase todos os dispositivos montados no país.

As ações da Apple caíram 6,1%, a maior queda em um único dia desde setembro de 2020.

A maior parte do hardware da Apple, incluindo iPhones, iPads e Macs, é montada na China.

Esses bens agora enfrentam o impacto total da nova política.

A empresa prometeu um plano de investimento de US$ 500 bilhões ao longo de quatro anos, incluindo uma nova fábrica em Houston, mas essas instalações não mitigarão os choques de custos de curto prazo.

A Nvidia caiu 4%. A empresa projeta chips nos EUA, produz-os em Taiwan e monta sistemas de IA no México e na China.

Continua vulnerável a tarifas em nível de componentes, especialmente se Taiwan e México forem os próximos na fila para análise tarifária.

Alphabet, Amazon, Meta e Microsoft perderam entre 2,5% e 5% cada.

A ameaça é indireta, ou seja, custos mais altos em eletrônicos de consumo e hardware de rede.

No entanto, reflete temores mais amplos de impostos digitais retaliatórios da UE e da Ásia.

Varejistas e cadeias de suprimentos sofrem grandes perdas.

Além das marcas, grandes varejistas com operações de sourcing global foram afetados.

A Wayfair caiu 12%, refletindo sua forte exposição a móveis fabricados no Vietnã, que agora enfrentam uma tarifa de 46%.

O Walmart caiu 6%, e a Amazon perdeu 5%. A H&M e a Inditex caíram 4,5% e 3%, respectivamente.

Essas empresas dependem de fábricas têxteis e de vestuário no Vietnã, Bangladesh e Camboja.

Precisamente os países mais atingidos.

Somente o Vietnã exportou US$ 44 bilhões em têxteis em 2024, tendo os EUA como seu principal comprador.

As tarifas agora impactam quase 10% do PIB do país, de acordo com estimativas do CEIC e da OCDE.

Camboja e Bangladesh enfrentam riscos semelhantes.

As tentativas de transferir a produção para outros locais são limitadas pela logística, pela especialização da mão de obra e pelos custos irrecuperáveis.

As economias asiáticas serão as mais afetadas.

O Vietnã é a economia mais exposta da Ásia, com 12% do seu PIB ligados à exposição direta e indireta às importações dos EUA.

Uma tarifa de 46% coloca em risco cerca de 5,5% do PIB vietnamita.

A Tailândia enfrenta um impacto de 3%, principalmente devido às exportações de automóveis.

Embora isenta de tarifas sobre semicondutores, Taiwan pode ver seus volumes de exportação diminuírem devido à sua dependência do mercado americano.

As moedas começaram a refletir esses riscos. O Dong vietnamita caiu para uma mínima histórica de 25.803/USD.

O Baht tailandês, o Dólar taiwanês e a Rupia indonésia também sofreram pressão.

Espera-se que INR, PHP e SGD tenham desempenho superior devido à menor exposição e aos saldos externos mais estáveis.

As expectativas em relação à política monetária estão mudando rapidamente. Agora, espera-se cortes de juros na Coreia, Índia, Filipinas, Indonésia, Singapura e Austrália.

Esses cortes variam de 50 a 75 pontos-base, enquanto os bancos centrais buscam amortecer as consequências econômicas.

Em resumo

O regime tarifário está agora se configurando como uma mudança de paradigma de longo prazo, especialmente se nenhuma isenção ou renegociação for alcançada.

Trump apresentou a medida como uma estratégia para “abrir” mercados estrangeiros e forçar a reindustrialização nos EUA.

Mas para as empresas, o desafio é imediato e severo.

A diversificação da cadeia de suprimentos, que antes era uma proteção contra o risco da China, agora esgotou suas opções.

O Vietnã e a Indonésia, as principais válvulas de escape, não são mais viáveis sob a atual estrutura tarifária.

A mudança não é uma solução rápida.

A fabricação de calçados de alto desempenho e eletrônicos avançados depende de mão de obra e infraestrutura altamente especializadas, que não podem ser replicadas da noite para o dia.

As tarifas agora se tornaram um risco econômico persistente, não apenas um evento de manchete.

O custo da fragmentação global não é mais teórico, já está afetando os balanços das empresas em todo o mundo.