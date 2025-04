Produtores de vinho de Rioja enfrentam incertezas em meio a tensões comerciais e mudanças na demanda global.

Rioja, uma região produtora de vinhos na Espanha, viu seus estoques de vinho crescerem desde a pandemia.

Os produtores de vinho da região esperavam aumentar as exportações de seus vinhos tintos tânicos para o mercado americano, mas essas esperanças estavam diminuindo antes do anúncio das tarifas do presidente Donald Trump, que ele chamou de “dia da libertação “.

A ameaça de tarifas de Trump

Copy link to section

A ameaça de tarifas de 200% sobre as importações de vinho e champanhe europeus por parte de Trump surge em um momento em que a demanda global pela bebida alcoólica já está diminuindo, aumentando as preocupações dos produtores de vinho da Espanha, informou a Reuters na quinta-feira.

“Há vinho acumulado desde a COVID-19, bastante empilhado, e no final, isso é um peso sobre o preço… É ruim para o agricultor”, disse o viticultor Enrique Lopez de Alda, 39 anos, citado no relatório.

O Rioja, um vinho espanhol apreciado, registrou um aumento de 0,6% nas vendas em 2024 em comparação com 2023.

A porta-voz do conselho regulador de Rioja, Amanda De La Santísima Trinidad, considerou o desempenho “bastante significativo”, dada a queda no consumo mundial de vinho.

Os EUA representam o segundo maior mercado de exportação, depois da Grã-Bretanha, para os vinhos de Rioja, com 4% da produção total vendidos naquele país.

Jorge Rodriguez, coproprietário da vinícola e adega Petralanda, disse:

Os EUA também são produtores de vinho, mas não conseguem suprir todo o seu mercado.

Globalmente, todos estão interconectados e dependentes uns dos outros. Em última análise, as tarifas são prejudiciais a todas as partes envolvidas, segundo Rodriguez.

Washington e Bruxelas aumentaram as tarifas sobre as exportações agrícolas e alimentares um do outro em outubro de 2019, durante o primeiro mandato de Trump.

Esta não foi a primeira vez que os produtores de vinho europeus foram apanhados no fogo cruzado das tensões comerciais transatlânticas.

A administração Biden suspendeu as tarifas de 25% em 2021. Embora alguns operadores tenham experimentado redução de lucros, os vinhos de Rioja conseguiram manter sua participação de mercado nos EUA, de acordo com De La Santisima Trinidad.

Vinicultura na Espanha

Copy link to section

A Espanha é líder mundial em exportação de vinhos e em área total dedicada a vinhedos.

Embora seja o terceiro maior produtor de vinho depois da Itália e da França, supera ambos em exportações e área de vinhedos.

A região norte de La Rioja, na Espanha, é um tesouro de diversos terroirs, microclimas e variedades de uvas.

Apesar de abrigar apenas 0,7% da população espanhola, esta região desempenha um papel desproporcionalmente grande na produção de vinho do país, contribuindo com substanciais 21% da produção total.

Isso inclui uma variedade de vinhos, notavelmente algumas variedades brancas menos conhecidas que estão lentamente ganhando reconhecimento.

A combinação única de tipos de solo, condições climáticas e variedades de uva encontradas nesta região permite a produção de uma ampla gama de vinhos, cada um com seu próprio caráter e perfil de sabor distintos.

A indústria vinícola regional produz cerca de 362 milhões de garrafas por ano, com algumas safras atingindo preços de até 5.000 euros (US$ 5.400) cada.

As quase 600 vinícolas da região contribuem com aproximadamente 1,5 bilhão de euros anualmente para a economia regional, representando 20% de sua produção econômica total.