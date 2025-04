Os mercados financeiros globais estão em turbulência esta manhã depois que o presidente dos EUA anunciou tarifas abrangentes sobre vários países em uma tentativa de reduzir o déficit comercial da nação.

Espera-se que as novas tarifas de Trump prejudiquem particularmente as empresas europeias com significativa exposição de receita aos Estados Unidos.

Duas dessas empresas são a gigante farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk e a fabricante britânica de equipamentos médicos Smith & Nephew, de acordo com analistas do Bank of America Securities.

Novo Nordisk A/S (NYSE: NVO)

O BofA espera que as tarifas de Trump pressionem significativamente as ações da Novo Nordisk, já que a gigante de medicamentos para perda de peso obtém mais da metade de sua receita nos EUA.

Lars Fruergaard Jorgensen, o diretor executivo da Novo Nordisk, havia alertado anteriormente sobre preços mais altos e até mesmo escassez de medicamentos caso o líder republicano prosseguisse com tarifas significativas sobre a Europa.

Os temores de tarifas mais altas resultaram em uma queda de mais de 20% nas ações da Novo Nordisk listadas nos EUA em março, mesmo que a empresa farmacêutica tenha reportado lucro acima do esperado para o seu quarto trimestre fiscal.

Na época, Jorgensen expressou confiança de que a Novo Nordisk estava bem posicionada para competir com a Lilly nos EUA com um “tratamento à base de comprimidos” para perda de peso.

Mas isso pode estar em questão agora que Trump anunciou novas tarifas sobre a Dinamarca.

Além disso, a iniciativa da Casa Branca poderia impedir a Novo Nordisk de alcançar um aumento de 21% no lucro líquido ano a ano, para cerca de 101 bilhões de coroas em 2025.

No entanto, na quinta-feira, Wall Street estava extremamente otimista com as ações da Novo Nordisk.

Os analistas atualmente têm uma classificação de consenso de “compra” para a ação farmacêutica, com uma meta média de cerca de US$ 102, o que indica um potencial de alta de mais de 50% em relação aos níveis atuais.

Smith & Nephew plc (NYSE: SNN)

O BofA também espera que a fabricante britânica de dispositivos médicos, Smith & Nephew, seja duramente atingida em consequência das tarifas mais altas.

Assim como a Novo Nordisk, a empresa com sede em Londres atualmente gera mais da metade de sua receita nos EUA.

Desde o início de março, as ações da SNN perderam quase 10%, enquanto os investidores avaliam o que o novo ambiente de tarifas pode significar para a Smith & Nephew.

Observe que Deepak Nath, o diretor executivo da Smith & Nephew, confirmou recentemente que a empresa também possui uma significativa exposição de manufatura na China, particularmente em seu segmento de feridas.

Wall Street atualmente tem uma classificação de consenso de “compra moderada” para as ações da Smith & Nephew.

No entanto, o preço-alvo médio de cerca de US$ 28 é aproximadamente o mesmo que o preço das ações da SNN no momento da redação.

Dito isso, a Smith & Nephew é uma ação que paga dividendos e atualmente oferece um rendimento saudável de 2,67%, o que a torna um pouco mais atraente em meio ao desafiador cenário macroeconômico.