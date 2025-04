Wall Street enfrentou outra liquidação brutal na sexta-feira, com os principais índices de ações dos EUA sofrendo sua pior queda de dois dias desde a era da pandemia, enquanto a China retaliou com amplas tarifas retaliatórias contra produtos americanos.

Os investidores agora se preparam para uma possível recessão global desencadeada pelas crescentes tensões comerciais sob a administração do presidente Donald Trump.

O Dow Jones Industrial Average caiu impressionantes 2.011 pontos, ou 4,98%, registrando sua maior perda em um único dia desde junho de 2020.

Somado à queda de 1.679 pontos de quinta-feira, o índice de ações de primeira linha agora despencou 14% de sua recente alta recorde, à medida que aumentam os temores de uma guerra comercial em grande escala com a China.

O índice S&P 500 seguiu o exemplo, caindo 5,4% na sexta-feira, depois de ter recuado 4,84% no dia anterior.

O índice de referência agora está 17% abaixo do seu pico, aproximando-se cada vez mais do território de mercado em baixa.

Enquanto isso, o Nasdaq Composite, com forte presença de empresas de tecnologia, despencou 5,5%, somando-se à queda de 6% de quinta-feira, e agora está 22% abaixo de sua máxima de dezembro — um mercado de baixa oficial pelos padrões de Wall Street.

A ansiedade dos investidores aumentou depois que o Ministério do Comércio da China anunciou uma pesada tarifa de 34% sobre todos os produtos americanos, uma medida que frustrou as esperanças de negociações diplomáticas e, em vez disso, confirmou uma escalada econômica de retaliação.

As contramedidas agressivas geraram preocupações de que as cadeias de suprimentos globais e as indústrias dependentes de exportação seriam severamente prejudicadas.

As ações de tecnologia foram as mais afetadas pela queda do mercado na sexta-feira, com algumas das maiores empresas americanas sofrendo grandes perdas devido à sua dependência dos mercados chineses.

As ações da Apple despencaram 7%, somando-se a uma perda semanal de 13%. A Nvidia, um player importante nos mercados de inteligência artificial e semicondutores, caiu 8%. A Tesla também sofreu um baque, afundando 10% em meio à crescente incerteza relacionada ao comércio.

Grandes exportadores industriais também não foram poupados. A Boeing e a Caterpillar, ambas fortemente dependentes da demanda internacional, caíram 9% e 6%, respectivamente, puxando o Dow para baixo.

Além das tarifas, Pequim intensificou a pressão sobre as empresas americanas expandindo sua “lista de entidades não confiáveis”, que visa empresas acusadas de violar as regras de mercado. Além disso, reguladores chineses lançaram uma investigação antitruste contra a gigante química DuPont, fazendo com que suas ações despencassem 12%.

Em uma clássica fuga para a segurança, os investidores correram para os títulos do governo. O rendimento da nota do Tesouro americano de 10 anos caiu abaixo de 4%, sinalizando uma corrida para ativos de refúgio seguro enquanto as ações desmoronavam.

Enquanto isso, o Índice de Volatilidade CBOE (VIX) — comumente conhecido como o “medidor de medo” de Wall Street — disparou acima de 40, um nível tipicamente associado a um pânico intenso no mercado.

Em meio ao caos do mercado, o relatório de empregos de março apresentou um quadro misto.

A economia dos EUA criou 228.000 empregos não agrícolas, mas a taxa de desemprego subiu para 4,2%.

O presidente Trump, no entanto, comemorou os dados em sua plataforma Truth Social, afirmando que sua estratégia tarifária já estava dando resultados.

Com o aprofundamento da guerra comercial, os participantes do mercado agora acompanham de perto novas medidas retaliatórias de Pequim e possíveis respostas políticas do Federal Reserve, que já enfrenta pressões inflacionárias e desaceleração do crescimento.