Klarna e StubHub adiaram seus planos muito aguardados de abertura de capital, pois uma nova onda de volatilidade do mercado, desencadeada pelo anúncio de tarifas abrangentes do presidente Donald Trump, se espalhou pelos mercados financeiros globais.

De acordo com uma reportagem da CNBC citando uma fonte familiar com o assunto, as empresas estão adiando suas ofertas públicas iniciais devido à crescente incerteza e não definiram um novo cronograma para suas listagens.

Ambas as empresas haviam protocolado seus documentos de IPO na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA nas últimas semanas e estavam se preparando para a listagem pública na Bolsa de Valores de Nova York.

A Klarna, empresa sueca de compre agora, pague depois, planejava negociar sob o símbolo KLAR, enquanto a plataforma de venda de ingressos online StubHub estava programada para ser listada sob o símbolo STUB.

Klarna suspende IPO de US$ 15 bilhões tão aguardado

A Klarna estava se preparando para lançar seu roadshow de IPO com investidores já na próxima semana.

No entanto, a empresa decidiu interromper o processo em meio à liquidação generalizada do mercado, desencadeada por temores de uma nova guerra comercial.

A medida chega em um momento crucial para a Klarna, que se tornou um símbolo dos altos e baixos do setor de fintech.

A empresa chegou a ser avaliada em US$ 46 bilhões no auge do entusiasmo dos investidores em 2021, mas seu valor despencou para US$ 6,7 bilhões apenas um ano depois.

Apesar da queda dramática, a Klarna recentemente reportou um retorno à lucratividade.

Em 2024, registrou um lucro líquido de US$ 21 milhões, em comparação com um prejuízo de US$ 244 milhões no ano anterior.

A receita aumentou quase 24%, atingindo US$ 2,81 bilhões. A Klarna expandiu-se agressivamente no mercado americano, garantindo parcerias com grandes varejistas como Walmart, Apple e DoorDash.

Uma pessoa familiarizada com a estratégia da Klarna disse que a empresa não tem obrigação de listar suas ações dentro de um prazo específico, deixando aberta a possibilidade de um IPO adiado caso as condições de mercado se estabilizem.

Sucesso de IPOs questionado após dificuldades da CoreWeave

A StubHub também optou por pausar suas ambições de IPO.

A decisão da empresa segue a estreia difícil da CoreWeave, empresa de infraestrutura de inteligência artificial, que se tornou a primeira empresa de tecnologia apoiada por capital de risco a levantar mais de US$ 1 bilhão em uma oferta pública inicial (IPO) nos EUA desde 2021.

Apesar do otimismo inicial, a CoreWeave reduziu o preço de sua oferta pública inicial (IPO) e sofreu fortes perdas nas primeiras negociações, reforçando as preocupações sobre o apetite do mercado por listagens de empresas de tecnologia.

O sentimento dos investidores sofreu um novo golpe depois que a China anunciou tarifas retaliatórias em resposta às medidas abrangentes de Trump.

O S&P 500 caiu 4,7% na sexta-feira, enquanto o Stoxx 600 da Europa recuou mais de 5%. A liquidação destaca a crescente preocupação dos investidores com a perspectiva de um conflito comercial em grande escala.

As ações da Affirm, concorrente da Klarna listada nos EUA, já caíram mais de 45% este ano, sublinhando o ambiente difícil enfrentado pelas empresas de tecnologia financeira.

O atraso nas ofertas públicas iniciais (IPOs) da Klarna e da StubHub representa um revés para os investidores de capital de risco, que esperavam que uma recuperação nas listagens sob a administração Trump pudesse reanimar o mercado de saídas tecnológicas em dificuldades.