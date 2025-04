Por que Dan Ives, da Wedbush, acha que as últimas tarifas de Trump podem atrasar o setor de tecnologia dos EUA em uma década

A última rodada de tarifas retaliatórias anunciada pelos EUA provocou fortes reações de analistas, que alertam para consequências significativas para o setor de tecnologia do país e sua posição na corrida global pela inteligência artificial (IA).

O analista da Wedbush Securities, Dan Ives, em uma nota para clientes divulgada na sexta-feira, criticou a direção da política, afirmando que ela poderia atrasar a indústria de tecnologia dos EUA em uma década.

“A ideia de levar os EUA de volta aos ‘dias da manufatura’ da década de 1980 com essas tarifas é uma experiência científica ruim que, em nosso ponto de vista, causará um Armagedom econômico e destruirá o comércio de tecnologia, o tema da Revolução da IA e a indústria em geral”, escreveu ele.

A cadeia de suprimentos de tecnologia dos EUA está sob ameaça?

As tarifas em questão incluem uma taxa de 50% sobre importações da China, 32% sobre Taiwan e 46% sobre o Vietnã — todas elas essenciais para a cadeia de suprimentos de tecnologia global.

Ives alertou que essas medidas correm o risco de cortar o acesso a regiões de manufatura críticas, interrompendo assim as operações de empresas de tecnologia americanas.

Como exemplo, ele apontou que produzir iPhones nos EUA, em vez de suas atuais localizações na China, Vietnã e Índia, aumentaria seu preço de aproximadamente US$ 1.000 para US$ 3.500.

Ele também estimou que os preços mais amplos de eletrônicos para o consumidor poderiam aumentar entre 40% e 50%.

Ives expressou particular preocupação com as implicações para o setor de IA, afirmando que as tarifas atuais iriam desacelerar significativamente o ímpeto da chamada Revolução da IA.

O analista acrescentou:

A dor econômica que essas tarifas causarão é difícil de descrever e pode essencialmente atrasar a indústria de tecnologia dos EUA em uma década, enquanto a China avança a todo vapor.

“A revolução da IA seria significativamente prejudicada por essas tarifas incompreensíveis que PRECISAM ser negociadas para níveis realistas.”

Ele observou ainda que qualquer tentativa de transferir a produção de volta para os EUA enfrentaria longos prazos de entrega e altos custos.

“O custo da mão de obra nos EUA é irreal para que se tenha fábricas de semicondutores em escala”, disse Ives, referindo-se às instalações de fabricação de semicondutores.

Ele estimou que a estrutura tarifária atual poderia reduzir os lucros do setor de tecnologia em cerca de 15%.

Ações de tecnologia dos EUA despencam.

O Nasdaq Composite caiu cerca de 3,5% na sexta-feira, após uma queda de 6% no dia anterior, com as ações de tecnologia com forte exposição à China permanecendo sob pressão.

O índice caiu mais de 5% hoje, atingindo uma mínima intradiária de 17.514,97.

A Apple caiu mais de 3%, a Nvidia recuou 5% e a Tesla despencou 6%.

As três empresas têm operações significativas na China e estão entre as mais afetadas pelas tarifas retaliatórias do país.

A dor intensa começou na quinta-feira.

As ações de tecnologia tiveram seu pior dia desde a pandemia de COVID-19 na quinta-feira.

A Apple liderou as perdas entre as “Sete Magníficas”, caindo mais de 9% em sua maior queda desde 2020.

A empresa fabrica seus dispositivos na China e em outras partes da Ásia.

Meta Platforms e Amazon caíram cerca de 9% cada, enquanto a Nvidia recuou quase 8%.

A Nvidia produz seus chips mais recentes em Taiwan e monta seus sistemas de IA no México.

A Tesla perdeu mais de 5%, e a Microsoft e a Alphabet caíram cerca de 2% e 4%, respectivamente.