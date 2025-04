As tarifas do presidente Donald Trump e a subsequente retaliação de outros países têm causado estragos nas ações americanas esta semana.

Ainda assim, o famoso investidor Jim Cramer permanece convencido de que existem oportunidades de compra interessantes no mercado de ações atualmente, em meio ao que ele chamou de “liquidação artificial” em seu último briefing para o Investing Club.

Três nomes em particular que ele recomenda comprar na recente queda são Home Depot, Nvidia e Amazon.

Home Depot Inc (NYSE: HD)

Cramer recomenda comprar na baixa das ações da HD, pois a varejista de materiais de construção obtém mais da metade de seus produtos na América do Norte.

Mais importante ainda, o ex-gestor de fundos de hedge espera que as ações da Home Depot se beneficiem da queda das taxas de juros.

Observe que as taxas de hipoteca estão atualmente no nível mais baixo dos últimos seis meses.

Nesse contexto, “a Home Depot deveria ser comprada, talvez até agressivamente”, segundo Jim Cramer.

A demanda reprimida por moradia também pode beneficiar as ações da HD no futuro, acrescentou ele. Além disso, um rendimento de dividendos de 2,56% vinculado às ações da Home Depot torna ainda mais interessante possuí-las nos níveis atuais.

Wall Street concorda com Cramer sobre a varejista de materiais de construção. A classificação consensual dos analistas de “sobreponderar” para a HD vem com uma meta média de US$ 432, o que se traduz em um potencial de alta de mais de 25% em relação aos níveis atuais.

Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA)

A China já anunciou tarifas retaliatórias sobre produtos americanos, o que prejudicará a Nvidia, pois a empresa tem uma exposição significativa de receita à segunda maior economia do mundo.

Ainda assim, Jim Cramer recomenda a compra de ações da NVDA na baixa, pois continua a acreditar no potencial de longo prazo da empresa, particularmente no seu papel crucial na revolução industrial impulsionada pela IA.

Cramer considera os chips de ponta da Nvidia essenciais para os avanços na IA, que ele vê como uma força transformadora em diversos setores.

Sua visão sobre as ações da Nvidia também está alinhada com a de Wall Street.

Apesar de uma forte queda nas vendas, analistas preveem uma recuperação eventual das ações de IA para US$ 173, indicando um potencial de alta de mais de 85% a partir daqui.

Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN)

Quase metade dos 10.000 principais vendedores do mercado americano da Amazon são da China.

A gigante do comércio eletrônico também obtém um grande número de mercadorias que vende de Pequim.

Ainda assim, o apresentador do Mad Money continua otimista com as ações da Amazon após a queda, em parte porque elas estão sendo negociadas a uma avaliação atraente.

A AMZN está atualmente sendo negociada com um múltiplo preço/lucro futuro de cerca de 30, significativamente abaixo de sua média histórica de mais de 55.

Além disso, a empresa multinacional possui um modelo de negócios robusto e fluxos de receita diversificados, o que a torna resiliente a desafios econômicos, segundo Jim Cramer.

Assim como os outros nomes desta lista, a visão de Cramer sobre as ações da AMZN também está alinhada com a dos analistas de Wall Street.

O preço-alvo médio para a ação de tecnologia atualmente está em torno de US$ 267, sinalizando um potencial de alta de quase 60% a partir daqui.