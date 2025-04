As criptomoedas AERGO, Cobak (CBK) e LUCE estão entre as poucas que estão em alta, enquanto a maioria das moedas despenca com o mercado de criptomoedas sangrando após as tarifas do “Dia da Libertação” de Trump.

Enquanto a incerteza econômica domina os mercados financeiros globais, esses três ativos digitais, entre outros como o Conscious Token, desafiaram a espiral descendente com ganhos notáveis de dois dígitos nas últimas 24 horas.

Essa resiliência inesperada leva a uma análise mais aprofundada dos fatores que impulsionam seu desempenho em meio a uma queda mais ampla do mercado.

Impacto das tarifas do “Dia da Libertação” de Trump

O anúncio das tarifas do “Dia da Libertação” de Trump em 2 de abril de 2025 desencadeou o caos nos ecossistemas financeiros, com as criptomoedas sofrendo o impacto mais forte.

Essas tarifas, que impõem uma base de 10% sobre as importações e chegam a 49% para certas nações, ameaçam interromper os fluxos comerciais globais.

Como resultado, a confiança dos investidores vacilou, desencadeando quedas acentuadas nas principais criptomoedas.

O Bitcoin (BTC) caiu para o menor nível em três semanas, enquanto o Ethereum (ETH) perdeu 6% de seu valor, refletindo a hipersensibilidade do mercado a choques macroeconômicos e mudanças geopolíticas.

AERGO, CBK e LUCE desafiam a atual queda do mercado de criptomoedas.

Em contraste marcante com essa queda generalizada, AERGO, Cobak (CBK) e LUCE traçaram uma trajetória única.

A AERGO, uma plataforma blockchain desenvolvida para soluções empresariais, registrou um aumento de 28,3%, atingindo US$ 0,08597, com uma capitalização de mercado de US$ 40,5 milhões.

Cobak (CBK), um token de utilidade vinculado a uma plataforma de carteira blockchain impulsionada pela comunidade, subiu 32,3%, atingindo US$ 0,6198, com uma capitalização de mercado de US$ 57,2 milhões.

Enquanto isso, a LUCE, uma concorrente menos conhecida, subiu 25,9%, atingindo US$ 0,01997, com uma capitalização de mercado de US$ 20 milhões.

Quando comparado com o mercado mais amplo, seu desempenho superior torna-se ainda mais impressionante.

Enquanto gigantes como Bitcoin e Ethereum lutam contra fortes vendas, AERGO, CBK e LUCE encontraram nichos concentrados de entusiasmo.

Suas capitalizações de mercado e volumes de negociação relativamente modestos indicam que um grupo menor e dedicado de investidores pode impulsionar movimentos significativos de preços.

Essa divergência destaca como as criptomoedas de nicho podem, às vezes, se desvincular das tendências macroeconômicas, oferecendo um vislumbre de oportunidade em meio ao caos.

Por que essas criptomoedas estão subindo enquanto outras caem?

Uma análise mais detalhada revela que suas propostas de valor distintas podem estar na base dessa força surpreendente.

O design do AERGO atende a empresas que buscam infraestrutura blockchain segura e escalável — um atrativo convincente à medida que as empresas enfrentam a instabilidade econômica.

Sua recente migração de endereço de contrato indica desenvolvimento ativo, potencialmente aumentando a confiança dos investidores.

A Cobak (CBK) prospera com o forte engajamento da comunidade em sua plataforma, com 60.000 usuários ativos diários impulsionando a demanda por um token que desbloqueia benefícios exclusivos.

A ascensão da LUCE, embora envolta em certo mistério, sugere que o interesse especulativo ou o impulso específico do projeto podem estar em jogo, apesar da falta de ligações com afiliações de alto perfil como o mascote do Jubileu de 2025.

Olhando para o futuro, o caminho a seguir para essas criptomoedas permanece incerto, mas promissor.

Caso a queda do mercado induzida pelas tarifas persista, eles podem enfrentar dificuldades em manter seus ganhos.

No entanto, sua resiliência atual sugere forças subjacentes — seja lealdade comunitária, utilidade prática ou fervor especulativo — que poderiam amortecer os impactos negativos.

Os investidores fariam bem em monitorar as próximas atualizações desses projetos, bem como as consequências econômicas em evolução das tarifas, para avaliar sua capacidade de sobrevivência.