O Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: BABA) está sofrendo um grande impacto nesta segunda-feira após o presidente Trump anunciar mais 34% de tarifas recíprocas sobre mercadorias da China.

As ações da BABA caíram mais de 10% hoje e mais de 20% em relação à máxima do ano, atingida em meados de março, indicando que os investidores estão cada vez mais preocupados com o impacto potencial das novas políticas comerciais de Trump sobre a gigante chinesa.

No entanto, uma análise mais aprofundada dos negócios da Alibaba sugere que o gigante do comércio eletrônico e da tecnologia pode não estar tão exposto às tarifas de Trump quanto muitos acreditam.

A escala global da BABA a protege das tarifas de Trump.

A Alibaba está relativamente melhor posicionada do que alguns de seus rivais em termos de capacidade de lidar com novas tarifas, uma vez que a China continua a representar uma parcela maior de sua receita.

Embora a plataforma global do Alibaba opere nos EUA, uma parte significativa de suas vendas provém de outros mercados internacionais.

Os Estados Unidos são apenas um dos muitos países onde a empresa atua.

Essa ampla presença e escala global tornam as ações da Alibaba relativamente mais protegidas do impacto das tarifas de Trump.

Além disso, as ações da BABA atualmente pagam um rendimento de dividendos de 1,72%, o que as torna ainda mais interessantes de possuir, particularmente se você estiver apostando em uma possível recessão antes do final de 2025.

Os produtos da Alibaba continuam mais baratos que as alternativas americanas.

Os investidores devem considerar a compra de ações da Alibaba na recente queda também porque equipamentos pesados, incluindo carregadeiras e tratores, permanecem mais baratos em sua plataforma global, apesar das novas taxas.

Essa vantagem de preço sobre as alternativas americanas poderia ajudar a sustentar as vendas da BABA na maior economia do mundo, na esteira de uma guerra comercial emergente.

Juntos, esses fatores sugerem que os produtos da Alibaba podem continuar a ser vendidos nos EUA, pois a exposição da empresa a novas tarifas não é tão grande. Portanto, o risco é administrável.

Observe que Wall Street continua otimista com as ações da Alibaba, apesar das tarifas de Trump, que também têm causado estragos nas ações de tecnologia.

A classificação de consenso para BABA atualmente é “compra”.

IA posiciona ações da BABA para maior valorização

As ações da Alibaba podem valer a pena comprar em momentos de fraqueza também porque a gigante continua a expandir seus horizontes no mercado de inteligência artificial, que está em rápido crescimento.

Na verdade, espera-se que a empresa sediada em Hangzhou, na China, lance a versão mais recente de seu modelo de IA principal, o Qwen 3, nas próximas três a quatro semanas.

O compromisso da BABA com a IA levou até mesmo Eric Jackson, da EMJ Capital, a considerá-la uma ação de IA melhor que a Nvidia em uma entrevista recente à CNBC.

A força relacionada à inteligência artificial já começou a se mostrar nos resultados financeiros da Alibaba, reforçando ainda mais a tese de possuir ações da BABA no ambiente atual.

Em fevereiro, a BABA reportou quase 49 bilhões de yuans em lucro líquido e 280 bilhões de yuans em receita para o seu terceiro trimestre fiscal – ambos confortavelmente acima das previsões dos analistas.