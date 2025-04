O CEO da AppLovin Corp (NASDAQ: APP), Adam Foroughi, afirma que a proposta da empresa de tecnologia de publicidade para adquirir o TikTok é significativamente mais forte do que as ofertas concorrentes.

Enquanto outros estão interessados principalmente apenas no TikTok dos EUA, a AppLovin está de olho em uma fusão com as operações globais da plataforma social, o que efetivamente a torna uma “parceria” que também beneficiará os chineses.

As declarações de Foroughi surgem pouco depois de o presidente Trump ter concedido mais 75 dias à ByteDance para vender suas operações nos EUA.

O TikTok continuará operacional nos Estados Unidos até o prazo estendido.

Em meio a uma liquidação impulsionada por tarifas e alegações de vendedores a descoberto, as ações da AppLovin perderam mais de 50% desde meados de fevereiro.

Acordo da AppLovin pode impulsionar os investimentos em publicidade no TikTok

O CEO Adam Foroughi também elogiou o presidente Trump como um “grande negociador” em uma entrevista à CNBC, acrescentando que o que a AppLovin está propondo é essencialmente uma “versão maior de todos os negócios contemplados”.

A empresa listada na Nasdaq possui um algoritmo que, se combinado com a audiência do TikTok, poderia desencadear um aumento excepcional nos dólares gastos em publicidade na plataforma social.

Outras entidades americanas interessadas em comprar o TikTok nos EUA incluem a gigante da nuvem Oracle, a gigante do varejo Amazon, o bilionário Frank McCourt e várias empresas de private equity.

Observe que a APP está pressionando para assumir o TikTok em um momento em que já está lidando com alegações de práticas duvidosas da Muddy Waters e acusações de fraude publicitária da Fuzzy Panda Research.

As finanças da AppLovin permanecem fortes.

As ações da AppLovin despencaram nos últimos meses, mesmo depois de a empresa de tecnologia de publicidade ter divulgado resultados do quarto trimestre fiscal que superaram facilmente as estimativas de Wall Street em fevereiro.

A APP obteve lucro de US$ 1,73 por ação no último trimestre reportado, com receita de US$ 1,37 bilhão – bem acima dos US$ 1,24 por ação e US$ 1,26 bilhão previstos pelos especialistas.

Mais importante, a empresa listada na Nasdaq previu uma receita de US$ 1,36 bilhão a US$ 1,39 bilhão para o primeiro trimestre na época, também acima das expectativas dos analistas de US$ 1,32 bilhão.

As ações da AppLovin, no entanto, não pagam dividendos no momento da redação deste texto.

Você deveria investir em ações da AppLovin em abril?

Embora as ações da AppLovin tenham despencado significativamente em meio a uma série de ventos contrários nos últimos meses, Wall Street permanece otimista em relação à APP.

No início desta semana, o Citi reiterou sua classificação de “compra” para a empresa de tecnologia móvel.

A empresa atualmente tem um preço-alvo de US$ 600 para as ações da AppLovin, o que indica um potencial de alta de mais de 170% em relação aos níveis atuais.

Em sua nota de pesquisa, a firma de investimentos concordou que a compra do TikTok, mesmo que apenas dos ativos da plataforma social nos EUA, poderia se mostrar significativamente benéfica para a empresa listada na Nasdaq a longo prazo.

No entanto, o Citi também alertou que a possibilidade de um acordo entre AppLovin e TikTok era “muito inferior a 1%”.

Observe que a liquidação contínua fez com que as ações da AppLovin devolvessem todos os seus ganhos pós-eleições americanas de 2024.