Filipinas pressiona por acordo de livre comércio com os EUA após tarifa de 17% sobre exportações

As Filipinas estão priorizando um acordo de livre comércio (ALC) com os Estados Unidos após Washington impor uma tarifa de 17% sobre produtos filipinos.

A tarifa, parte de uma novaestrutura de direitos recíprocos anunciada pelo presidente Donald Trump em 2 de abril, impacta diretamente as exportações filipinas, que somaram mais de US$ 12 bilhões em 2024.

Manila espera que o novo regime tarifário sirva como uma abertura para negociar um melhor acesso ao mercado e proteger seu maior relacionamento comercial.

A secretária de Comércio, Cristina Aldeguer-Roque, confirmou os planos de se reunir com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, para prosseguir com o acordo de livre comércio.

Autoridades filipinas disseram que o acordo abrangeria exportações importantes, incluindo eletrônicos, laticínios, carne congelada, soja e automóveis.

O governo também sinalizou sua disposição em oferecer melhores condições para as importações americanas em um acordo “mutuamente benéfico”.

Tarifas dos EUA entram em vigor em 9 de abril.

A tarifa de 17% sobre produtos filipinos faz parte de uma política mais ampla dos EUA que aplica tarifas recíprocas com base nas taxas de cada país.

De acordo com dados dos EUA, as Filipinas cobram uma taxa média de 34% sobre as importações americanas.

Em resposta, a Casa Branca impôs uma taxa de 17% sobre os produtos filipinos, com vigência a partir de 9 de abril.

A taxa se compara favoravelmente com a tarifa de 46% imposta ao Vietnã e de 32% à Indonésia.

Outras nações do Sudeste Asiático, como Camboja e Tailândia, enfrentam tarifas de 49% e 37%, respectivamente.

Autoridades filipinas descreveram a taxa de 17% como menos severa do que o esperado, destacando que alguns produtos são isentos.

Estes incluem minérios de cobre, circuitos integrados, produtos farmacêuticos e ouro.

Exportadores se preparam para custos mais altos

Apesar das isenções, as novas tarifas ainda ameaçam uma ampla gama de exportações filipinas.

Componentes eletrônicos representam 53% de todas as remessas para os EUA e, embora alguns componentes, como circuitos integrados, permaneçam isentos de impostos, outros enfrentarão custos adicionais.

Os Estados Unidos representaram 17% das exportações das Filipinas em 2024, com semicondutores, conjuntos de fios, óleo de coco, maquinário e vestuário entre as principais categorias.

As exportações agrícolas são particularmente vulneráveis. Produtos como abacaxi em conserva, óleo de coco e frutos do mar agora estarão sujeitos à tarifa completa de 17%, o que pode reduzir a demanda.

Grupos industriais alertaram que compradores americanos podem mudar para fornecedores alternativos se os preços subirem, afetando os meios de subsistência rurais no país.

O secretário de Finanças, Ralph Recto, destacou que tarifas mais baixas em comparação com outros países do Sudeste Asiático poderiam atrair investidores para as Filipinas.

Ele observou que a carga tarifária relativamente menor do país poderia incentivar empresas que buscam acessar o mercado americano a transferir suas operações para as Filipinas.

Realinhamento de investimentos e comércio

Autoridades estão promovendo as Filipinas como uma base competitiva para a manufatura estrangeira.

Com países como Vietnã e China enfrentando tarifas americanas mais altas, o governo vê uma oportunidade de atrair novos investimentos.

Fabricantes de eletrônicos, peças automotivas e painéis solares já estão demonstrando interesse.

O Departamento de Comércio e Indústria acredita que o ambiente tarifário apoia a tese de um acordo de livre comércio entre os EUA e as Filipinas.

Argumenta-se que a formalização dos termos comerciais proporcionaria aos exportadores proteção a longo prazo contra mudanças abruptas de políticas, especialmente para setores sensíveis como agricultura e vestuário.

O governo também está incentivando os exportadores a aumentar os embarques de produtos isentos de tarifas enquanto as negociações continuam.

Aproveitando sua taxa mais baixa em comparação com os países vizinhos, as Filipinas esperam manter sua presença no mercado americano e se posicionar como um fornecedor preferencial.

Embora a administração dos EUA ainda não tenha respondido à proposta de acordo de livre comércio, autoridades filipinas afirmam estar comprometidas em dialogar e apresentar argumentos sólidos.

Eles visam fortalecer os laços bilaterais e salvaguardar o desempenho das exportações do país em um cenário comercial global em constante mudança.