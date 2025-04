As tarifas de Trump, uma guerra comercial crescente e as preocupações relacionadas com uma recessão antes do final deste ano prejudicaram significativamente as ações americanas desde o início de 2025.

No momento da redação, o índice de referência S&P 500 está cerca de 17% abaixo de sua máxima do ano.

No entanto, o famoso investidor Jim Cramer continua a esperar que alguns setores se mantenham bem em meio à atual queda do mercado.

Ele recomenda seguir o manual pós-bolha das empresas de tecnologia, que sugere que os dois setores a seguir podem ajudar os investidores a permanecerem no azul apesar dos ventos contrários contínuos.

Assistência médica

Copy link to section

Jim Cramer recomenda manter-se com ações confiáveis do setor de saúde, particularmente aquelas focadas em distribuição de medicamentos e seguros, em meio à atual queda do mercado.

Embora se espere que o novo ambiente tarifário prejudique as ações farmacêuticas americanas, ele continua a ver algumas empresas do setor farmacêutico bem posicionadas para superar os desafios macroeconômicos.

A visão otimista de Cramer sobre ações relacionadas à saúde é baseada no manual de instruções pós-bolha da internet.

Ele está otimista, pois as empresas desse setor têm um histórico de oferecer crescimento “lento e constante” em tempos difíceis.

Algumas das ações desse setor em que ele está particularmente otimista em meio à fraqueza do mercado mais amplo incluem UnitedHealth, Bristol-Myers Squibb e Cardinal Health.

UNH, BMY, CAH – todas as três escolhas de Cramer do setor de saúde tiveram um desempenho relativamente bom este ano, apesar dos temores de uma recessão impulsionada por tarifas na segunda metade de 2025.

Wall Street parece concordar com o apresentador do Mad Money sobre os três nomes também.

A meta de preço média dos analistas para as três ações atualmente indica um potencial de alta de mais de 10% a partir deste ponto.

Além disso, as principais ações de saúde de Cramer, UNH, BMY e CAH, pagam um rendimento de dividendos entre 1,5% e 4,5% no momento da redação, o que as torna ainda mais interessantes para possuir nos níveis atuais.

Serviços públicos

Copy link to section

Outro setor que Jim Cramer espera que tenha bom desempenho no futuro, com base em sua análise do roteiro pós-bolha das empresas de tecnologia, é o de “serviços públicos”.

De acordo com o ex-gestor de fundos de hedge, os investidores devem ignorar o setor de tecnologia e focar em “ações de empresas nacionais com poder de precificação e sem diminuição na demanda ou risco de crédito” em meio à atual queda do mercado.

E as ações de empresas de serviços públicos se encaixam perfeitamente nesse critério, argumentou ele recentemente no programa “Mad Money”.

Alguns dos nomes que ele particularmente aprecia nesse setor incluem American Electric Power e Duke Energy.

Ambas as ações são os destaques positivos em meio à fraqueza generalizada do mercado em 2025.

Tanto a AEP quanto a DUK estão atualmente com alta superior a 10% em relação às suas mínimas do ano até a data.

O famoso investidor também recomenda a compra de ações da American Electric Power e da Duke Energy, pois elas oferecem um rendimento de dividendos saudável, superior a 3,0% no momento da redação.