A Dalal Street testemunhou um banho de sangue dramático na segunda-feira, com o BSE Sensex e o Nifty 50 caindo aproximadamente 5% cada, atingindo mínimas de 9 meses.

A forte queda reflete a crescente pressão global, com o Índice de Volatilidade disparando mais de 50%, sinalizando um aumento do medo entre os investidores.

Todos os índices setoriais fecharam em queda, enquanto as ações de pequena e média capitalização sofreram perdas ainda mais acentuadas, com as de pequena capitalização caindo 7%.

As ações de tecnologia e metal sofreram o impacto mais forte das vendas, com o índice Nifty IT caindo 6% e o índice Nifty Metal recuando 7%.

A turbulência no mercado segue a liquidação massiva de sexta-feira em Wall Street, que definiu o tom para uma semana desafiadora nos mercados asiáticos.

Tensões comerciais globais aumentam com tarifas retaliatórias da China

O caos nos mercados indianos faz parte de uma liquidação global mais ampla desencadeada pelas políticas tarifárias agressivas do presidente dos EUA, Donald Trump, apelidadas de “Dia da Libertação” em um anúncio recente.

Trump afirmou que essas tarifas conferem aos EUA “grande poder de negociação”, mas a resposta tem sido longe de positiva.

A China retaliou com uma tarifa massiva de 34% sobre todos os produtos americanos, intensificando os temores de uma guerra comercial global.

As consequências foram imediatas, com o Nikkei 225 e o Topix do Japão despencando 7%, o que levou à interrupção das negociações e à suspensão dos contratos futuros devido aos mecanismos de proteção.

Os futuros americanos caíram até 1.500 pontos, enquanto a liquidação se estendeu por todas as classes de ativos, com os preços do petróleo bruto caindo abaixo de US$ 60 por barril e o ouro despencando quase 3%, para US$ 3.037,79 na sexta-feira.

Wall Street liderou a queda, com o S&P 500 afundando para o menor nível em 11 meses, apagando impressionantes US$ 5,4 trilhões em valor de mercado em duas sessões.

O índice caiu 6%, registrando sua pior queda em um único dia desde março de 2020, enquanto gigantes da tecnologia como Tesla, Nvidia e Apple sofreram quedas de dois dígitos ou significativas.

O Nasdaq 100 entrou oficialmente em território de mercado de baixa, amplificando as preocupações de que a queda de sexta-feira assustaria os pares asiáticos na segunda-feira.

O colapso generalizado do mercado ressalta os efeitos em cascata da estratégia tarifária de Trump, deixando os investidores se preparando para mais volatilidade.

Índia busca concessões enquanto a incerteza paira

Enquanto a China optou pela retaliação, a Índia e outras nações estão adotando uma abordagem mais conciliatória.

De acordo com a Reuters, países como Japão, México, Coreia do Sul e Índia estão buscando concessões dos EUA em vez de impor tarifas retaliatórias.

O Vietnã e o Camboja estão negociando tarifas mais baixas ou adiamentos, enquanto a Grã-Bretanha busca um acordo econômico mais amplo.

Essa estratégia diplomática reflete um esforço para mitigar o impacto das políticas de Trump, mas a incerteza em torno do comércio global continua a inquietar os investidores domésticos.

Com a contagem regressiva para a temporada de resultados começando, os observadores do mercado estão monitorando de perto como essas tensões moldarão as perspectivas econômicas da Índia, com o potencial de volatilidade prolongada no horizonte.

A resposta do mercado indiano destaca a interconexão das finanças globais, com a Dalal Street sentindo o peso dos acontecimentos internacionais.

Os investidores estão apreensivos, aguardando sinais mais claros à medida que as negociações comerciais se desenrolam e os dados econômicos são divulgados.

Por enquanto, o mar vermelho que se estende pelos mercados asiáticos serve como um lembrete contundente dos desafios impostos pelo regime tarifário de Trump.