Por que a Netflix pode emergir como sobrevivente da guerra comercial

Com o aumento das tensões comerciais, a Netflix (NFLX) parece ser uma das raras gigantes americanas de tecnologia com uma proteção contra consequências graves.

Embora muitas empresas se preparem para fortes impactos, a integração global da plataforma de streaming e sua dependência de conteúdo local podem oferecer a ela um escudo protetor na tempestade de tarifas e medidas retaliatórias, apontou uma análise da Barron’s.

Desde a última rodada de anúncios de tarifas do presidente Donald Trump, as gigantes da tecnologia focadas em hardware têm sofrido pressão, com as ações da Apple caindo 16%.

Enquanto isso, a Netflix registrou uma queda relativamente leve de 3%, superando o índice S&P 500, que caiu 9% no mesmo período.

Na terça-feira, suas ações subiram quase 3%.

Investimentos locais reduzem os riscos de retaliação.

Copy link to section

Ao contrário das empresas baseadas em produtos, cujas mercadorias podem ser diretamente direcionadas às fronteiras, a Netflix opera por meio de assinaturas e entrega digital, integrando-se ao tecido cultural e econômico de seus mercados internacionais.

Países que consideram retaliar contra empresas americanas podem hesitar antes de impor medidas punitivas à Netflix, dados seus investimentos substanciais nas economias locais.

Entre 2020 e 2023, a Netflix investiu US$ 6,8 bilhões em produções europeias, mantendo 11 escritórios e centros locais em todo o continente.

De acordo com o analista da Bernstein, Laurent Yoon, essa profunda integração faz da Netflix não apenas uma empresa externa fornecendo conteúdo estrangeiro, mas uma participante no desenvolvimento das indústrias locais.

Além disso, Yoon destaca que 60% do catálogo de conteúdo da Netflix é composto por títulos não americanos, reforçando seu compromisso com a narrativa regional.

Esse amplo envolvimento local proporciona à Netflix certa proteção política.

Países que dependem dos investimentos e taxas de licenciamento da Netflix podem pensar duas vezes antes de introduzir medidas severas que poderiam acabar prejudicando seus próprios setores criativos.

Os impostos sobre serviços digitais continuam sendo uma preocupação iminente.

Copy link to section

No entanto, a Netflix não está totalmente imune. Em uma guerra comercial crescente, um dos principais riscos reside na possibilidade de aumento dos impostos sobre serviços digitais.

Essas taxas, que já variam de 2% a 5% em diversos mercados, podem aumentar ou se espalhar para novas jurisdições.

No entanto, em comparação com modelos baseados em anúncios como o Google ou o Meta, o negócio de assinaturas da Netflix enfrenta dinâmicas únicas.

Qualquer aumento de imposto provavelmente seria repassado diretamente aos assinantes, tornando-se um aumento de custo transparente.

O analista da Oppenheimer, Jason Helfstein, observa que essa visibilidade poderia tornar tais impostos politicamente impopulares internamente, já que os consumidores sentiriam diretamente o impacto.

Entretenimento acessível se mostra resiliente em tempos de crise.

Copy link to section

Apesar dos riscos, o modelo de entretenimento de baixo custo da Netflix pode ser vantajoso caso as economias globais entrem em recessão.

Padrões históricos sugerem que o escapismo barato tende a se manter bem durante as recessões.

Durante a Grande Depressão, Hollywood viveu uma “era de ouro”, pois o público buscava entretenimento acessível em meio às dificuldades econômicas.

“Ficar em casa assistindo Netflix é definitivamente uma maneira mais barata de passar a noite do que ir a um restaurante ou a um local de eventos”, disse Helfstein à Barron’s, sublinhando a potencial resiliência da Netflix.

Mesmo em países como a França, onde a cultura local é ferozmente protegida, a Netflix supera concorrentes nacionais como o Canal Plus em número de assinantes.

Essa dominância, aliada à adaptabilidade cultural da Netflix, pode ajudá-la a evitar os piores impactos de um conflito comercial global cada vez mais intenso.