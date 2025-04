Preço da Hedera sobe 10% com rumores de integração de IA da Nvidia

Mais cedo hoje, o preço da Hedera subiu acentuadamente após especulações sobre uma possível integração com o ecossistema de IA de ponta da Nvidia, o que energizou traders e observadores do mercado.

A reação do mercado foi enfática, com o HBAR subindo aproximadamente 10,3% em minutos, em meio a uma recuperação mais ampla no espaço das criptomoedas após uma recente queda de mercado na sequência das tarifas do “Dia da Libertação” do Presidente Donald Trump.

Incorporação do Hedera na estrutura de IA da Nvidia

Especulações surgiram quando comentários de um executivo sênior da Nvidia sugeriram que a Hedera poderia ser incorporada à estrutura de IA da Nvidia, uma revelação que gerou amplo debate e especulação na comunidade de ativos digitais.

Apesar da ausência de confirmação oficial tanto da Hedera Hashgraph quanto da Nvidia (NASDAQ: NVDA), a mera sugestão de uma possível parceria foi suficiente para acender um otimismo considerável entre os investidores.

A dinâmica de negociação tem sido particularmente notável, pois os dados de derivativos indicam que o volume de negociação disparou para US$ 744,53 milhões, enquanto o interesse aberto aumentou para US$ 147,68 milhões, demonstrando o forte impulso por trás do token.

O sentimento dos investidores parece otimista, já que posições vendidas totalizando mais de US$ 736.000 foram liquidadas em apenas 12 horas, de acordo com dados da Coinglass, aumentando ainda mais a pressão de alta sobre o preço do HBAR.

O forte desempenho do HBAR, que impulsionou seu preço para uma alta intradiária de US$ 0,1659, destaca a rápida reavaliação de seu potencial futuro nos setores de blockchain e IA.

Notavelmente, o aumento do preço da Hedera é impulsionado pelo fato de que a colaboração especulada posiciona a Hedera Hashgraph como um ator-chave na convergência de blockchain e inteligência artificial (IA), destacando o crescente interesse em inovações intersetoriais que unem tecnologia descentralizada e computação avançada.

Analistas do setor observaram que, se a colaboração especulada se concretizar, poderá estabelecer um precedente para uma maior convergência entre gigantes tecnológicos estabelecidos e redes blockchain pioneiras.

Além disso, a potencial integração com a infraestrutura de IA da Nvidia poderia fornecer à Hedera capacidades aprimoradas para verificação de dados em tempo real e aplicações de infraestrutura descentralizada, cruciais para futuras inovações tecnológicas.

Os investidores não estão apenas apostando na ação de preços de curto prazo, mas também avaliando as implicações de longo prazo de uma integração tão importante na escalabilidade da rede e na eficiência das transações.

O renovado interesse na Hedera surge em um momento em que as condições de mercado estão evoluindo rapidamente e as empresas de tecnologia tradicionais estão explorando cada vez mais aplicações de blockchain para melhorar a transparência operacional.

As tendências de mercado sugerem que, à medida que a tecnologia de IA continua a remodelar diversos setores, redes blockchain como a Hedera podem se encontrar em uma posição única para capitalizar esses avanços.

Enquanto o mercado aguarda uma comunicação oficial sobre o possível envolvimento da Nvidia com a Hedera, os participantes permanecem cautelosos, mas otimistas quanto ao que poderia ser uma fase transformadora para o token.

Se confirmado, o desenvolvimento poderia impulsionar o preço do Hedera (HBAR) para US$ 0,20, corrigindo a retração repentina para US$ 0,1506 devido à falta de comunicação tanto da Hedera quanto da Nvidia.