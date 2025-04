2 ações principais protegidas do caos tarifário de Trump

As ações americanas continuam a lutar por uma recuperação significativa depois que o presidente Trump impôs tarifas ainda mais altas, de 104%, sobre as importações chinesas.

O índice de referência, em determinado momento, chegou a ser negociado com uma queda de até 20% em relação à sua máxima do ano neste mês.

No entanto, nem todas as ações foram criadas iguais.

Ainda há uma série de ações americanas que estão fortemente posicionadas para se manterem resilientes diante de uma guerra comercial emergente. Entre elas, Walmart e Chewy.

Vamos analisar mais de perto o que cada um desses dois reserva para os investidores em 2025.

Walmart Inc (NYSE: WMT)

A diretora de investimentos da G Squared, Victoria Greene, espera que o Walmart se torne um “porto seguro” em meio às novas tarifas de Trump sobre dezenas de países em todo o mundo.

A Walmart obtém uma parcela significativa de sua receita de categorias não discricionárias, como alimentos e roupas, que ela acredita que permanecerão fortes independentemente das novas tarifas sobre importações chinesas.

“O Walmart oferece o melhor custo-benefício. Eles são muito fortes em mercearia, o que eu acho que lhes dá uma postura defensiva”, argumentou Greene em uma entrevista à CNBC esta semana.

Além disso, a grande varejista poderia aproveitar seu programa de membros, o Walmart+, para lidar com as tarifas de Trump e as preocupações relacionadas a uma recessão iminente.

De acordo com o Walmart, os membros compram o dobro e gastam aproximadamente três vezes mais do que os não membros.

Além disso, um rendimento de dividendos de 1,10% torna a compra de ações da WMT ainda mais interessante, particularmente se você estiver apostando em uma desaceleração em 2025.

Wall Street parece concordar com Greene sobre as ações do Walmart.

A classificação consensual sobre a gigante do varejo atualmente é de “compra”, com um preço-alvo médio de US$ 109, indicando um potencial de alta de quase 30% a partir daqui.

Chewy Inc (NYSE: CHWY)

A Chewy poderia se manter firme em meio à crise tarifária e à volatilidade do mercado relacionada, pois tem pouquíssima exposição de produção ou receita à China.

De acordo com o diretor executivo da empresa, Sumit Singh, a varejista online está “bem protegida” das tarifas, pois gera mais de 85% de sua receita com bens de consumo e a categoria de saúde.

Mesmo a porcentagem de bens duráveis provenientes da China não é tão grande, disse ele à CNBC em uma entrevista recente.

Isso tem ajudado a Chewy a apresentar resultados financeiros sólidos em meio a um cenário desafiador.

Em março, a empresa sediada na Flórida reportou um crescimento anualizado de 15% na receita do quarto trimestre, atingindo US$ 3,25 bilhões, com lucro ajustado de 28 centavos por ação.

Os analistas, em comparação, estimavam US$ 3,2 bilhões e US$ 0,21 por ação, respectivamente.

Além disso, a Chewy tem diversas oportunidades de crescimento, incluindo um aplicativo móvel “subpenetrado”, bem como iniciativas focadas em veterinários, disse o analista da Mizuho, David Bellinger, em uma nota de pesquisa.

Ele espera que o programa de recompra de ações da empresa também ajude a desbloquear o potencial de crescimento no futuro.