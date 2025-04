Ações da Petrobras despencam em meio a temores de guerra comercial e queda nos preços do petróleo

As ações da Petrobras, do Brasil, enfrentaram intensa pressão de venda, impulsionada principalmente pela crescente aversão ao risco global e pela forte queda nos preços do petróleo.

A recente decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de impor tarifas mais rigorosas sobre produtos chineses reacendeu os temores de uma possível guerra comercial, aumentando as tensões nos mercados globais.

Os preços do petróleo Brent caíram para o nível mais baixo em quase quatro anos.

A queda não apenas pesou fortemente sobre os preços do petróleo, mas também representou um golpe significativo para a Petrobras, a gigante petrolífera estatal brasileira.

As perdas da Petrobras foram substanciais, especialmente considerando a já frágil situação política interna do país.

No entanto, alguns analistas argumentam que empresas relacionadas a commodities, como a Petrobras, ainda podem oferecer oportunidades de investimento atraentes nas avaliações atuais — desde que o mercado se estabilize.

As ações da empresa caíram 9,18% nas últimas quatro semanas e 17,27% nos últimos 12 meses.

De acordo com as previsões do modelo macroeconômico global da Trading Economics e as expectativas dos analistas, as ações da Petrobras devem atingir R$ 36,89 até o final deste trimestre e R$ 34,48 dentro de um ano.

Uma queda no preço das ações.

De acordo com o veículo de mídia local InfoMoney, as ações preferenciais da Petrobras (PETR4) têm enfrentado pressão de venda contínua desde que atingiram o pico histórico de R$ 38,66 em fevereiro deste ano.

Nas últimas semanas, a ação registrou perdas significativas, rompendo níveis de suporte críticos e divergindo acentuadamente das principais médias móveis. Esses padrões técnicos reforçam uma perspectiva pessimista de curto prazo para a ação.

Uma análise mais detalhada dos indicadores técnicos da Petrobras mostra a extensão da pressão vendedora.

Após uma queda de 3,56% na última sessão de negociação, as ações agora estão cotadas a R$ 32,00, refletindo uma queda de 13,89% em abril e uma diminuição de 11,58% desde o início do ano.

A quebra do nível de R$ 33,90, combinada com a perda das principais médias móveis (9, 21 e 200 períodos), reforça o momento negativo que os investidores estão testemunhando atualmente.

Indicadores técnicos e projeções futuras

O Índice de Força Relativa (RSI) está agora em 22,91, sinalizando que o ativo está se aproximando da zona de sobrevenda.

Isso poderia preparar o terreno para possíveis recuperações técnicas, embora as condições mais amplas do mercado permaneçam altamente incertas.

Apesar de algum otimismo em relação a uma recuperação técnica, as perspectivas de curto prazo da Petrobras permanecem nebulosas devido às tensões da guerra comercial, aos baixos preços do petróleo e ao sentimento volátil do mercado.