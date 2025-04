Por que as operadoras americanas podem ser forçadas a reduzir o crescimento da produção de petróleo

A liquidação no mercado de petróleo bruto deve reduzir o ritmo de crescimento da produção americana, de acordo com a Rystad Energy.

Os mercados de ações globais despencaram para seu segundo ponto mais baixo desde 2020 após o anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, em 2 de abril, de novas tarifas abrangentes.

As tensões comerciais resultaram na queda dos preços do petróleo para o nível mais baixo em mais de quatro anos, pois os investidores temem que uma guerra em grande escala provavelmente dizime a demanda global pelo combustível.

A Rystad Energy prevê riscos substanciais para as operadoras americanas no atual cenário de preços, podendo obrigá-las a reduzir sua taxa de crescimento de produção.

Matthew Bernstein, vice-presidente de petróleo e gás da América do Norte na Rystad Energy, disse em um comentário enviado por e-mail:

A realidade corporativa para os players públicos significa que o crescimento já modesto pode estar em risco se os preços permanecerem próximos de US$ 60 por barril.

Preços do petróleo abaixo do custo de equilíbrio.

A Rystad estima que o novo custo de equilíbrio “total” para muitos produtores de petróleo dos EUA agora está acima de US$ 62, o que inclui taxas de retorno mais altas, pagamentos de dividendos e custos de serviço da dívida.

No momento da redação deste texto, o preço do petróleo bruto West Texas Intermediate na Bolsa Mercantil de Nova York estava em US$ 60,85 por barril. O WTI é o preço de referência para o petróleo bruto dos EUA.

O crescimento da produção nos 48 estados inferiores dos EUA já é improvável fora da Bacia Permiana.

Se os preços do petróleo permanecerem baixos, uma desaceleração na Bacia Permiana, a mais produtiva do país, levaria a uma diminuição na taxa de crescimento da produção em 2025, disse Bernstein.

Na semana encerrada em 28 de março, a produção de petróleo nos 48 estados contíguos foi de 13,138 milhões de barris por dia, de acordo com a Administração de Informação de Energia.

Modelo de negócio difícil de sustentar

Quando os preços caem abaixo do nível mencionado acima, o modelo de negócios que os produtores de petróleo dos EUA vêm utilizando nos últimos anos torna-se muito mais difícil de sustentar, de acordo com a Rystad.

“Isso significa que alguma combinação de níveis de atividade de curto prazo, pagamentos a investidores ou preservação de estoques precisará ser sacrificada para defender as margens”, disse Bernstein.

Embora diferentes empresas tenham sensibilidades diferentes aos fatores acima mencionados, a atividade e a produção serão as mais ameaçadas.

As equipes de gestão tiveram dificuldades para operar no ambiente incerto criado pela mudança brusca de políticas, embora o efeito das tarifas sobre o aço nos custos de poços em 2025 possa ser relativamente limitado.

A maior parte do aumento projetado na produção de petróleo nos Estados Unidos continentais (excluindo Alasca e Havaí) para o ano corrente deve originar-se da Bacia Permiana, uma região prolífica na produção de petróleo que abrange partes do Texas e do Novo México.

As substanciais reservas desta região, aliadas aos avanços nas tecnologias de perfuração e extração, posicionaram-na como um importante impulsionador da produção de petróleo dos EUA.

Dinâmica do Permiano

Embora outras regiões produtoras de petróleo no país possam experimentar algum crescimento, espera-se que sua contribuição combinada seja insignificante em comparação com a expansão da Permiana.

Essa concentração de crescimento em uma única bacia sublinha sua importância na formação do cenário energético dos EUA e destaca seu papel no atendimento às demandas energéticas da nação.

Embora a Bacia Permiana ofereça os preços de equilíbrio mais viáveis comercialmente, a promessa de altos dividendos das empresas de Exploração e Produção (E&P) compromete o potencial de crescimento da bacia.

Isso é especialmente verdadeiro para operadores com áreas menos lucrativas.

De acordo com a Rystad Energy, empresas públicas de médio porte que operam na bacia de Delaware, na região do Permiano, são particularmente vulneráveis se os preços do petróleo permanecerem em torno dos US$ 60 por um período prolongado.

Esses operadores enfrentam altos custos de perfuração e acentuadas quedas de produção no primeiro ano.

Eles também devem atender a requisitos substanciais de retorno de capital. Além disso, operam em um ambiente onde grandes empresas já consolidaram a maior parte do estoque mais lucrativo, observou Bernstein.