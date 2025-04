Bitcoin testa mínimas de novembro, altcoins caem com HYPE liderando os ganhos diários

Sem nenhum catalisador altista novo, o Bitcoin continuou a negociar em baixa no último dia, testando as mínimas de novembro de 2024.

A incerteza macroeconômica continuou a pressionar os mercados, com a capitalização total do setor caindo aproximadamente 5%, para se estabilizar em torno de US$ 2,5 trilhões no momento da publicação.

O índice de medo e ganância das criptomoedas também caiu ainda mais para o nível de medo extremo, perdendo 8 pontos e chegando a 18, seu nível mais baixo desde o início de março.

Enquanto isso, as altcoins registraram perdas modestas, na maioria dos casos de um dígito, refletindo a desaceleração mais ampla do mercado.

Por que o Bitcoin está caindo hoje?

O Bitcoin caiu para uma mínima de vários meses, atingindo US$ 74.772, com novas tensões comerciais aumentando a pressão sobre os mercados.

Em 9 de abril, a China retaliou contra a pressão tarifária de Trump anunciando novas tarifas de até 84% sobre produtos americanos, com vigência a partir de 10 de abril.

A medida segue a decisão de Trump de impor tarifas de até 104% sobre importações chinesas, de acordo com a secretária de imprensa Karoline Leavitt.

Alguns analistas, como Raoul Paul, da Global Macro Investor, veem o impasse como uma postura política, sugerindo que ambos os lados podem estar buscando um acordo.

Se as negociações levarem a uma resolução, isso poderia aliviar as tensões no comércio global e trazer de volta o apetite pelo risco, especialmente para criptomoedas.

Apesar disso, os investidores globais continuaram a fugir de ativos de risco, com os fundos negociados em bolsa de Bitcoin à vista registrando seu quarto dia consecutivo de saídas em 8 de abril, com mais de US$ 326 milhões deixando o mercado.

A venda contínua apenas aumentou a pressão de baixa sobre o Bitcoin.

Qual o próximo passo para o Bitcoin?

Analistas da Kobeissi observaram que o mercado está preso em uma ação de preço “de manada”, onde tanto touros quanto ursos se sentem “desconfortáveis” em meio à volatilidade elevada.

Eles observaram que trilhões de dólares em valor estão sendo eliminados — ou criados — com base em “uma única publicação de uma única pessoa”, sublinhando como as declarações do presidente Trump estão impulsionando a volatilidade extrema em ações e ativos de risco como o Bitcoin.

Esse tipo de volatilidade dificultou para os investidores assumirem posições claras, com grandes ganhos diários frequentemente se transformando em perdas acentuadas e vice-versa.

Até que haja mais certeza no cenário macroeconômico, eles acrescentaram que o Bitcoin provavelmente continuará preso nessas oscilações de preço reativas.

Sem catalisadores positivos imediatos em jogo, as chances de uma recuperação permanecem baixas.

Compartilhando insights sobre isso, o analista Rekt Capital apontou que o Bitcoin ainda está registrando mínimas mais baixas no gráfico de preços, enquanto o RSI diário começou a mostrar sinais iniciais de força.

De acordo com o analista, se o RSI começar a formar mínimas mais altas, isso pode sinalizar os estágios iniciais de uma divergência altista.

No entanto, ele alertou que essa estrutura ainda precisa de tempo para amadurecer antes de se traduzir em um benefício significativo.

Em uma publicação anterior, Rekt Capital apontou que o Bitcoin formou uma nova zona de resistência entre US$ 82.000 e US$ 85.000.

Isso aconteceu depois que o BTC rompeu abaixo de uma faixa lateral e preencheu uma lacuna no gráfico de futuros da CME, uma área que agora está atuando como forte resistência.

Gráfico semanal BTC/USD. Fonte: Rekt Capital

O analista destacou ainda uma faixa de negociação chave em que o Bitcoin está atualmente se movendo.

Com US$ 83.000 agora confirmados como resistência, o BTC pode continuar caindo em direção à extremidade inferior dessa faixa, que é de quase US$ 71.000 se a pressão de venda persistir.

No entanto, também permanece a possibilidade de uma ruptura de curto prazo, de acordo com um padrão otimista destacado pelo analista DonnieBTC.

No gráfico de 1 semana, DonnieBTC destacou um padrão de cunha descendente, uma estrutura frequentemente observada antes de reversões de alta.

Com o Bitcoin se aproximando do ápice do padrão, uma ruptura pode estar no horizonte se os compradores entrarem em ação.

O analista pseudônimo Roman reforçou a narrativa otimista, apontando sinais de uma possível recuperação no gráfico diário.

Ele sinalizou divergências altistas se formando juntamente com um RSI estocástico sobrevendido, dois indicadores que frequentemente precedem reversões de curto prazo.

De acordo com Roman, o Bitcoin poderia ter uma recuperação em direção a US$ 84.000 se o volume aumentar.

No momento da publicação, o preço do Bitcoin parecia estar se estabilizando acima do nível de suporte de US$ 76 mil, e estava em queda de 1,6% nas últimas 24 horas.

Dia lento para as Altcoins

Nas últimas 24 horas, a capitalização de mercado das altcoins caiu 6,5%, para quase US$ 982 bilhões, com o Índice da Temporada das Altcoins registrando 17, o que significa que o Bitcoin ainda dominava o mercado.

Ethereum (ETH), a maior altcoin por capitalização de mercado, caiu 2,6%, enquanto outras altcoins de grande capitalização, incluindo XRP, Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) e Cardano (ADA), registraram perdas entre 1% e 4%.

Apesar do sentimento pessimista predominante no mercado de criptomoedas, a Hyperliquid (HYPE) emergiu como a principal ganhadora entre as 100 principais altcoins, conseguindo manter um ganho de 8,4%.

Four (FORM) e PancakeSwap (SWAP) seguiram com ganhos de 6,37% e 5,07%, respectivamente. Veja abaixo:

Fonte: CoinMarketCap

Embora a alta do HYPE pareça ter sido impulsionada por um aumento na atividade de grandes investidores, o que atraiu a atenção de investidores de varejo, nenhum catalisador específico pôde ser identificado para os ganhos observados em FORM e SWAP até o momento da publicação.