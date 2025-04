Nifty 50, Índice Nifty Bank, Sensex e INR caem após corte de juros pelo RBI

As ações indianas e a rupia caíram na quarta-feira depois que o banco central do país reduziu as taxas de juros pela segunda vez este ano. O índice Nifty 50, das principais ações, caiu 0,65%, para ₹22.400, enquanto o BSE Sensex recuou para ₹74.000. A taxa de câmbio USD/INR disparou nos últimos quatro dias consecutivos, passando de uma mínima de 84,95 na semana passada para 86,56.

RBI reduz taxas de juros

O Reserve Bank of India (RBI) foi o segundo grande banco central a divulgar sua decisão sobre a taxa de juros após o RBNZ . Como amplamente esperado, o banco reduziu as taxas para 6,0%. Foi o segundo corte do ciclo.

O banco espera que os cortes nas taxas ajudem a apoiar a economia, pois os riscos permanecem elevados. O risco mais importante é a guerra comercial em curso entre os Estados Unidos e a Índia, iniciada no Dia da Libertação de Donald Trump .

Trump anunciou que adicionaria uma enorme tarifa a todos os bens importados da Índia para lidar com o que ele considera práticas comerciais desleais. Uma guerra comercial completa entre os dois países teria implicações importantes.

O volume de comércio entre esses dois países cresceu nos últimos anos. Esse crescimento se deveu principalmente à diversificação contínua da cadeia de suprimentos, com muitos fabricantes transferindo suas operações da China.

O volume total de comércio entre os EUA e a Índia ultrapassou US$ 200 bilhões. A Índia exportou mercadorias no valor de mais de US$ 84 bilhões para os EUA, enquanto os EUA exportaram mercadorias no valor de mais de US$ 41,8 bilhões. A outra parte da relação comercial é composta por serviços.

Economistas agora esperam que o RBI promova mais cortes na taxa de juros este ano sob a gestão do governador Sanjay Malhotra. Malhotra adotou uma abordagem mais voltada para o crescimento do que Shaktikanta Das, substituído no ano passado.

Além dos cortes nas taxas de juros, ele também interveio no mercado injetando mais de US$ 80 bilhões nos últimos dois meses. Essas intervenções ajudaram a estabilizar a rupia indiana.

Principais ações do Nifty 50 e Sensex após a decisão do RBI

A maioria das empresas dos índices Nifty 50 e Sensex caiu após a decisão do RBI e com a escalada da guerra comercial entre EUA e China. As principais empresas com pior desempenho foram as de consultoria em tecnologia, como Wipro, Tech Mahindra e Infosys.

Essas empresas de consultoria enfrentaram um duplo golpe de possíveis cortes nos gastos com TI corporativa devido ao impacto da guerra comercial. O governo dos EUA está cortando gastos no âmbito do projeto Elon Musk. Todas elas caíram mais de 25% este ano.

Outros grandes perdedores incluíram HCL Technologies, Shriram Finance, Tata Steel e Adani Enterprises. Todas essas ações, exceto Shriram, caíram dois dígitos este ano.

Por outro lado, os melhores desempenhos no índice Nifty 50 foram Zomato, Power Grid Corp, Nestle India, Mahindra & Mahindra e Hindustan Unilever.

O índice Nifty Bank também caiu após a decisão do RBI. Essa queda foi liderada pelo Bank of Baroda, Canara Bank, State Bank of India (SBI), ICICI, Axis Bank e IndusInd Bank.