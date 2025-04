Os lucros da Delta superaram as expectativas, mas a empresa alerta para uma desaceleração do crescimento e reduz os planos de expansão para o segundo semestre.

A Delta Air Lines reportou um lucro acima do esperado no primeiro trimestre, mas alertou que o crescimento está desacelerando devido às incertezas do comércio global e à menor demanda por reservas.

A companhia aérea, que havia iniciado 2025 com otimismo, agora está reduzindo seus planos de expansão de capacidade para o segundo semestre do ano.

A companhia aérea sediada em Atlanta registrou um aumento de 2% nos lucros trimestrais, com os lucros atingindo 46 centavos por ação.

A receita aumentou 3,3%, para US$ 12,978 bilhões, superando por pouco as expectativas de Wall Street de US$ 12,975 bilhões, de acordo com a FactSet.

Os analistas haviam previsto um lucro de 38 centavos por ação.

No entanto, a Delta reconheceu que o impulso inicial do ano diminuiu.

“Com a ampla incerteza econômica em torno do comércio global, o crescimento praticamente estagnou”, disse o CEO Ed Bastian no comunicado de resultados da companhia aérea.

Neste ambiente de crescimento mais lento, estamos protegendo as margens e o fluxo de caixa concentrando-nos no que podemos controlar.

As ações da Delta, que inicialmente subiram 1,7% nas negociações pré-mercado após a divulgação dos resultados, posteriormente reduziram os ganhos e negociaram em uma faixa estreita.

As ações das concorrentes United Airlines e American Airlines apresentaram leve queda nas primeiras negociações.

Planos de expansão de capacidade suspensos devido à queda na demanda

A Delta havia planejado anteriormente expandir a capacidade de voo em 3% a 4% no segundo semestre do ano, mas essas ambições foram agora suspensas.

Em vez disso, a capacidade da transportadora permanecerá estável em comparação com o ano passado.

A mudança ocorre em meio à queda da demanda, que Bastian atribuiu em parte às mudanças nas políticas comerciais do presidente Donald Trump.

Chamando-os de “abordagem errada”, ele apontou para seu impacto na confiança do consumidor e das empresas.

“Nas últimas seis semanas, vimos uma redução correspondente na confiança do consumidor em geral e na confiança corporativa”, disse Bastian à CNBC.

A companhia aérea também citou uma retração mais ampla nos gastos com viagens, com as reservas na cabine principal apresentando uma queda particularmente acentuada.

As viagens de negócios, outrora um motor confiável de receita, diminuíram à medida que as empresas repensam as despesas e o governo Trump reduz a força de trabalho do setor público.

Apesar desses obstáculos, a Delta permanece comprometida com a lucratividade para o ano todo.

“Dada nossa posição de força, nossa inclinação para a ação e a queda nos preços dos combustíveis, estamos posicionados para entregar sólida lucratividade e fluxo de caixa livre para o ano”, disse Bastian.

Analistas se preparam para mais cortes na capacidade aérea

Analistas de Wall Street têm reduzido constantemente suas expectativas para os lucros das companhias aéreas em meio a preocupações com a diminuição da demanda.

A perspectiva cautelosa da Delta pode ser o primeiro de vários anúncios semelhantes do setor nas próximas semanas.

“Esperamos que este seja o primeiro de muitos anúncios de redução de capacidade no segundo semestre pelas companhias aéreas neste trimestre”, escreveram os analistas da TD Cowen, Tom Fitzgerald e Helane Becker, em uma nota após os resultados da Delta.

Para o segundo trimestre, a Delta projeta lucros entre US$ 1,70 e US$ 2,00 por ação, com receita esperada variando de uma queda de 2% a um aumento de 2%.

Os analistas esperavam um desempenho mais forte, com as previsões consensuais apontando para lucros de US$ 2,21 por ação e um aumento de 1,7% na receita, para US$ 15,67 bilhões.

Apesar da relutância da Delta em atualizar suas projeções para o ano todo, a companhia aérea continua a prever margens positivas, com meta de margens operacionais entre 11% e 14% no segundo trimestre.

A queda nos custos de combustível pode oferecer algum alívio, com os preços do petróleo nos EUA caindo 6% na quarta-feira, para abaixo de US$ 56 por barril.

Os segmentos de viagens internacionais e premium mostraram resiliência, observou Bastian, mesmo com a demanda doméstica de lazer e corporativa enfraquecendo.

“A demanda foi bastante boa em janeiro, mas as coisas realmente começaram a desacelerar em meados de fevereiro”, disse ele.