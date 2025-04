Por que GAS, USUAL e NEO tiveram ganhos de dois dígitos enquanto os mercados despencavam?

Em meio a uma queda mais ampla no mercado de criptomoedas, GAS, USUAL e NEO se destacaram, cada uma alcançando ganhos de dois dígitos enquanto outras vacilam.

Essa resiliência inesperada chamou a atenção de investidores que navegam em um mar de portfólios em vermelho.

Para tornar tudo ainda mais interessante, longe de ser mera sorte, as trajetórias ascendentes das criptomoedas são impulsionadas por desenvolvimentos únicos, atualizações inovadoras e parcerias estratégicas que as diferenciam.

Com o cenário mais amplo das criptomoedas em constante mudança, entender o que está impulsionando o crescimento dessas moedas em tempos tão difíceis permite que os investidores tomem decisões informadas.

GAS decola após dias de consolidação

O GAS experimentou uma recuperação impressionante, disparando de US$ 1,75 para um pico de US$ 2,95 — um salto notável de 68% — antes de recuar para cerca de US$ 2,56 no momento da publicação.

Essa decolagem explosiva seguiu dias de consolidação entre US$ 1,90 e US$ 2,20, refletindo uma forte ruptura intimamente ligada à utilidade do GAS nas redes Neo N3 e Neo X, que fazem parte do ecossistema NEO em fase de transformação.

O desenvolvimento mais recente que impulsiona esse aumento é a investida da NEO na integração de inteligência artificial (IA), o que gerou entusiasmo em toda a sua rede.

Da Hongfei, fundador da NEO, apresentou um produto que combina IA com blockchain para conectar os ecossistemas Web2 e Web3, prometendo maior interoperabilidade e novas aplicações.

Com o aumento do volume de transações da NEO devido a essa inovação, a demanda por GAS, necessário para processar cada operação, também disparou.

Uma parceria fundamental com a InflectivAI amplifica ainda mais esse impulso.

Ao permitir que aplicativos descentralizados (dApps) e agentes de IA acessem conjuntos de dados certificados e em tempo real, essa colaboração aumenta a utilidade do NEO.

Notavelmente, mais transações baseadas em dados significam maior consumo de GAS, impulsionando seu valor para cima à medida que os investidores antecipam o aumento da atividade na rede.

A integração da IA impulsiona os ganhos da NEO.

A NEO, muitas vezes chamada de “Ethereum chinesa”, também teve um aumento com ganhos de dois dígitos, subindo de US$ 4,91 para US$ 5,59 — um aumento de 14% — em um período de 24 horas que a viu atingir o pico de US$ 5,59.

Este movimento é impulsionado por uma visão ousada de fundir a IA com a tecnologia blockchain.

A mudança estratégica do fundador da NEO, Da Hongfei, visa conectar a Web2 e a Web3, aumentando a adoção e a estabilidade.

O lançamento do Neo Bond, um mecanismo para conter a volatilidade de preços, reforça esse foco, criando um ambiente mais confiável para usuários e desenvolvedores.

A parceria com a InflectivAI também representa uma mudança de paradigma para o ecossistema da NEO. Ao fornecer acesso em tempo real a conjuntos de dados certificados e confiáveis para dApps e agentes de IA, essa colaboração impulsiona a funcionalidade da plataforma.

À medida que a NEO se torna um centro para soluções descentralizadas impulsionadas por IA, seu apelo a desenvolvedores e empresas cresce, elevando seu valor de mercado.

Fatores externos também podem estar em jogo. Relatos de que a China estaria se desfazendo de títulos do Tesouro americano para investir em criptomoedas como o Bitcoin poderiam beneficiar indiretamente a NEO, dada sua forte ligação com a região.

Essa mudança pode direcionar capital para projetos de blockchain chineses, impulsionando ainda mais a alta do NEO.

O alto volume de negociação e os picos iniciais de preço sugerem um forte interesse do mercado impulsionado por esses acontecimentos.

Preço USUAL dispara com atualizações descentralizadas impulsionando o crescimento

A USUAL, uma estrela em ascensão nas finanças descentralizadas (DeFi), também registrou ganhos impressionantes de dois dígitos, com seu preço subindo de US$ 0,12 para US$ 0,18 — um aumento de 50% — em meio à queda do mercado.

Esse crescimento é impulsionado por diversos desenvolvimentos, sendo o mais recente a implantação do USUAL na Arbitrum, marcando a conclusão do conjunto de tokens do USUAL na Arbitrum.

Além disso, a Usual fez parceria com a Brevis para reformular seu sistema de distribuição de receitas.

O Brevis calcula o saldo USUALx ponderado pelo tempo de cada usuário ao longo da semana e gera uma prova ZK atestando a precisão de cada recompensa.

Essas provas são então verificadas na blockchain, e os usuários podem reivindicar suas recompensas diretamente do dApp.

Essa tecnologia permite sistemas de recompensa escaláveis e descentralizados, posicionando a USUAL como líder na próxima onda do DeFi.

Ao integrar Provas de Conhecimento Zero (ZK), a USUAL agora oferece pagamentos semanais transparentes e sem confiança, eliminando a dependência de processos manuais e aumentando a confiança do usuário.

Além do lançamento na Arbitrum e da reformulada distribuição de receita, a aprovação da UIP-6, uma proposta de governança apoiada por 92,13% da comunidade, também desempenhou um papel fundamental na alta do preço da USUAL.

A proposta UIP-6 eleva o piso de USD0++ para US$ 0,92 e redistribui 47 milhões de tokens USUAL, com o objetivo de recompensar os detentores de longo prazo e estabilizar a economia do protocolo.

Tais medidas sinalizam um compromisso com a maximização do valor, repercutindo fortemente entre os investidores.

Em um setor onde a estagnação pode significar declínio, essas atualizações atraíram novo interesse, impulsionando a demanda pelo token USUAL.