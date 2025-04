Resumo do mercado de criptomoedas: nervosismo com tarifas continua enquanto HYPE, BERA e BONK despencam

O mercado de criptomoedas experimentou volatilidade significativa na quarta-feira à noite e na quinta-feira de manhã.

Como resultado, várias altcoins, incluindo Hyperliquid, Berachain e Bonk, despencaram dois dígitos.

Além disso, o Bitcoin (BTC) perdeu os ganhos acima de US$ 88 mil.

Notavelmente, os mercados permaneceram nervosos após o anúncio do “Dia da Libertação” do presidente dos EUA, Donald Trump.

A capitalização de mercado global caiu 3%, para US$ 2,67 trilhões, com o índice de medo e ganância recuando para 24.

O volume total aumentou 66%, ultrapassando US$ 130 bilhões. Analistas sugerem que os preços provavelmente cairão ainda mais antes de se recuperarem.

Principais notícias sobre criptomoedas

O mercado cripto mais amplo continua a se mover em resposta a dados macroeconômicos e decisões políticas, com as tarifas sendo o fator dominante que influencia o sentimento.

No entanto, há um interesse notável na frente regulatória, com dois projetos de lei sobre stablecoins nos EUA avançando das fases de comitê do Senado e da Câmara.

Também estão fazendo manchetes o desbloqueio de 500 milhões de XRP pela Ripple, os planos do governo russo de transformar BTC apreendidos em casos criminais em receita estatal e a resposta da emissora de stablecoins First Digital às alegações de Justin Sun, classificando-as como FUD (medo, incerteza e dúvida).

Em outras notícias sobre criptomoedas, o jogo de fantasia baseado em Tezos, Stables, anunciou sua expansão para o mercado norte-americano.

A plataforma está buscando tração por meio de uma parceria com a Equibase.

HYPE, BERA e BONK lideram as perdas entre as altcoins.

Algumas das principais altcoins sofreram o impacto da queda do mercado de hoje. Entre as 100 principais por capitalização de mercado que mais caíram, temos HYPE, BERA e BONK.

De acordo com dados do CoinMarketCap, o HYPE da Hyperliquid caiu mais de 13%, ficando abaixo de US$ 11,80.

Enquanto isso, o BERA, token nativo da Berachain, caiu 12%, para US$ 6,26. A memecoin Solana Bonk (BONK) também despencou mais de 11%, para US$ 0,00001091.

O sentimento negativo refletiu-se em muitas outras altcoins, com Ethena, TRUMP, Jito e Toncoin também registrando quedas de 10% ou mais.

Principais criptomoedas com melhor desempenho hoje

Apesar da queda das altcoins, algumas criptomoedas contrariaram a tendência.

O Bitcoin, que havia disparado acima de US$ 88 mil no dia anterior, mostrou alguma resiliência enquanto os touros buscavam manter os US$ 83 mil.

Os fortes influxos para os fundos negociados em bolsa de Bitcoin à vista dos EUA contribuíram para esse desempenho.

Entre as 100 principais criptomoedas por capitalização de mercado, as maiores ganhadoras incluem Story (IP), MANTRA (OM) e DeXe (DEXE), cada uma com alta entre 3% e 5%.

Litecoin (LTC) também está entre os principais destaques das últimas 24 horas, com o LTC atualmente oscilando em torno de US$ 84.

Quanto às perspectivas do mercado de criptomoedas para o dia do imposto nos EUA, o sentimento geral permanece tenso entre os investidores.

Os eventos do “Dia da Libertação” e as preocupações com tarifas podem levar os vendedores à ação, o que significa que HYPE, BERA e BONK podem não ser as únicas moedas importantes a registrar perdas significativas.

Enquanto isso, a queda do Bitcoin abaixo de US$ 84.000 coloca a marca de US$ 80.000 em jogo.