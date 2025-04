As ações caíram na quinta-feira, revertendo metade dos ganhos históricos da sessão anterior, à medida que os investidores reagiram à suspensão de 90 dias de algumas tarifas “recíprocas” pelo presidente dos EUA, Donald Trump, com a preocupação de que a atividade econômica ainda será prejudicada pelas taxas mais altas impostas à China.

No momento da redação, o Dow Jones Industrial Average caiu mais de 1.700 pontos, enquanto o S&P 500 despencou mais de 5%.

O Nasdaq Composite caiu quase 6% em relação ao fechamento anterior.

A Apple e a Tesla registraram as quedas mais significativas na quinta-feira, recuando mais de 6% e 10%, respectivamente.

A NVIDIA e a Meta Platforms também registraram perdas, caindo 7,3% e 6,9%, respectivamente.

A Casa Branca confirmou à CNBC na quinta-feira que a nova taxa de 125% sobre mercadorias chinesas, combinada com a tarifa existente de 20% relacionada à crise do fentanil, resultará em uma taxa tarifária total de 145% sobre produtos da China.

Após uma alta histórica em Wall Street, onde o S&P 500, o Dow e o Nasdaq registraram ganhos significativos na sessão anterior, o mercado voltou a cair na quinta-feira.

O anúncio de Trump sobre uma redução temporária de 90 dias na taxa tarifária para 10% para a maioria dos países impulsionou uma alta no mercado.

A União Europeia respondeu com uma pausa semelhante de 90 dias sobre mercadorias americanas, enquanto o Canadá e o México foram isentos da taxa adicional de 10%.

“Se havia alguma dúvida antes, o verdadeiro alvo das tarifas do presidente Trump agora está claro”, disse David Morrison, analista sênior de mercado da Trade Nation.

Morrison disse:

A esperança é que 90 dias sejam suficientes para negociar acordos com parceiros comerciais amigáveis e que a China também se sente à mesa e inicie discussões. Em resumo: o perigo imediato passou. Mas os investidores estão acordando hoje conscientes de que a incerteza ainda paira sobre os mercados.

Ações bancárias caem.

As ações bancárias sofreram quedas significativas durante a baixa do mercado na quinta-feira.

O ETF SPDR S&P Bank (KBE) e o ETF SPDR S&P Regional Banking (KRE) caíram 8%, superando a queda de 5% do S&P 500.

Várias ações bancárias registraram quedas durante a sessão. A Western Alliance Bancorp teve a queda mais significativa, caindo mais de 12%.

A Webster Financial e a Voya Financial também sofreram perdas substanciais, caindo 11,6% e 10,1%, respectivamente.

Além disso, grandes instituições financeiras, incluindo Goldman Sachs, JPMorgan, Wells Fargo, Morgan Stanley e Citigroup, viram seus preços de ações caírem.

O setor energético registra perdas acentuadas.

O setor de energia do S&P 500 foi duramente atingido, caindo mais de 5% devido à contínua liquidação do petróleo em meio à incerteza em torno da guerra comercial de Trump.

A Occidental Petroleum e a Devon Energy caíram mais de 10% e 12%, respectivamente, enquanto as grandes petrolíferas Exxon e Chevron recuaram mais de 7%. A refinaria Phillips 66 caiu quase 4%.

O petróleo bruto dos EUA caiu quase 5%, ficando abaixo de US$ 60 por barril e perdendo a maior parte dos ganhos da recuperação de quarta-feira após a decisão de Trump de adiar o aumento das tarifas para a maioria dos países.

Os investidores agora estão focados na escalada da guerra comercial EUA-China, com Trump aumentando as tarifas sobre o maior importador mundial de petróleo bruto para 145%.

Grandes empresas de tecnologia vacilam.

Após o anúncio do presidente Trump sobre uma suspensão temporária de certas tarifas recíprocas, as principais ações de tecnologia, frequentemente chamadas de ações de tecnologia megacap, sofreram uma queda após registrarem ganhos significativos na sessão de negociação anterior.

Este anúncio levou a uma mudança no sentimento do mercado, fazendo com que os investidores reavaliassem suas posições.

A Tesla, fabricante de veículos elétricos, viu o preço de suas ações cair mais de 10%.

Essa queda foi ainda mais acentuada por diversas empresas de Wall Street que reduziram suas metas de preço para a companhia.

Este ajuste nas metas de preço reflete uma perspectiva mais cautelosa sobre o desempenho futuro da Tesla, podendo impactar a confiança dos investidores.

Da mesma forma, a NVIDIA registrou uma queda de mais de 7% no preço de suas ações.

Essa queda pode ser atribuída à retração mais ampla do mercado no setor de tecnologia, bem como ao impacto potencial do anúncio de tarifas na cadeia de suprimentos e nas operações globais da NVIDIA.

Embora a pausa temporária nas tarifas possa proporcionar algum alívio a curto prazo, as implicações a longo prazo para o setor de tecnologia permanecem incertas, levando a maior volatilidade e cautela dos investidores.