Os mercados europeus registraram fortes ganhos na quinta-feira depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, adiou inesperadamente uma nova rodada de tarifas sobre dezenas de países, incluindo a União Europeia.

A decisão gerou alívio nos mercados financeiros, com o FTSE 100 subindo mais de 4%, registrando seu maior ganho diário em meses.

No entanto, o clima otimista no índice de ações de primeira linha de Londres foi atenuado por fortes quedas nas ações de supermercados.

Tesco e Sainsbury’s foram os maiores perdedores do dia, pressionados pelas crescentes preocupações com uma guerra de preços cada vez mais acirrada no setor.

Tesco alerta para concorrência intensa e queda nos lucros.

Copy link to section

As ações da Tesco caíram 7%, ou 24,4 pence, para 310,8 pence, seu nível mais baixo desde julho, depois que a varejista alertou que os lucros provavelmente cairão este ano, enquanto se prepara para a batalha em um mercado cada vez mais competitivo.

A empresa previu lucros operacionais entre £2,7 bilhões e £3 bilhões para o ano fiscal atual, bem abaixo das expectativas do mercado financeiro, que giravam em torno de £3,2 bilhões.

A maior rede de supermercados da Grã-Bretanha disse que estava se preparando para um ambiente competitivo “intenso” e planejava manter a flexibilidade para defender sua participação de mercado.

O diretor executivo Ken Murphy destacou a intenção da Tesco de continuar investindo em valor para os clientes, mesmo com a pressão inflacionária e o aumento dos custos operacionais.

“Nos últimos meses, observamos um aumento ainda maior na intensidade da concorrência no mercado do Reino Unido”, observou a empresa em suas perspectivas.

“Estamos fornecendo orientações que nos dão flexibilidade e poder de fogo para responder às condições atuais do mercado.”

O alerta da Tesco também derrubou as ações da rival Sainsbury’s, que caíram 5%, ou 12 pence, para 223,8 pence.

Os descontos agressivos da Asda aumentam a pressão.

Copy link to section

Os temores de uma guerra de preços foram alimentados por uma nova ofensiva da Asda, liderada pelo presidente Allan Leighton, que no início deste ano anunciou a maior rodada de cortes de preços do supermercado em 25 anos, sob sua campanha “Rollback”.

Essa estratégia agressiva de preços, destinada a conter o rápido avanço das redes de desconto Aldi e Lidl, está aumentando a pressão sobre os players estabelecidos.

“Os supermercados podem estar prestes a embarcar em uma guerra comercial própria”, disse Richard Hunter, chefe de mercados da Interactive Investor.

“O ataque agressivo da Asda aos preços, se concretizado integralmente, provavelmente reduzirá os lucros em todo o setor.”

Hunter observou que as ações da Tesco já haviam caído 10% este ano antes da negociação de quinta-feira, em meio a expectativas crescentes e um cenário econômico incerto. Ele alertou que os ventos contrários persistiriam.

Apesar dos desafios, a Tesco registrou um aumento de 10,6% nos lucros operacionais ajustados no ano fiscal anterior, atingindo £3,128 bilhões, com as vendas do grupo subindo 3,5%, para £63,64 bilhões.

A varejista também aumentou sua participação de mercado no Reino Unido para 28,3%, seu nível mais alto desde 2016.

Olhando para o futuro, a Tesco afirmou que estava buscando economias de custos de cerca de £500 milhões para compensar o aumento das despesas, incluindo um aumento de £235 milhões nas contribuições para o Seguro Nacional.

Analistas dizem que Tesco ainda está bem posicionada apesar dos riscos.

Copy link to section

Embora os investidores tenham reagido nervosamente à perspectiva cautelosa da Tesco, alguns analistas sugeriram que a empresa permanece bem posicionada para superar a crise.

Aarin Chiekrie, analista de ações da Hargreaves Lansdown, disse: “ Os temores de uma guerra de preços que poderia reduzir a lucratividade têm pesado sobre o sentimento em todo o setor recentemente, mas ainda não se materializaram.”

“Mesmo que uma guerra de preços se materialize, a Tesco acredita estar na posição mais competitiva em muitos anos, ajudada pela equiparação de preços com a Aldi e pelos preços do Clubcard, que mantêm os clientes fiéis. E apesar das manchetes recentes, a Asda não parece ter o poder financeiro para perturbar essa dinâmica.”

Ecoando essa opinião, Hunter acrescentou: “A batalha que se aproxima é para o Tesco perder, e não para o Asda ganhar. O fato permanece que a participação de mercado do grupo aumentou novamente para 28,3%, o que equivale à de seus rivais mais próximos, Sainsbury e Asda, combinados.”