O grande transporte aéreo: como a Apple transportou 1,5 milhão de iPhones da Índia para os EUA para driblar as tarifas de Trump

A Apple transportou por via aérea cerca de 600 toneladas, ou cerca de 1,5 milhão de iPhones, da Índia para os Estados Unidos, fretando voos de carga em uma corrida para superar as tarifas recém-impostas pelas últimas medidas comerciais do presidente Donald Trump, informou a Reuters, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

O extraordinário esforço logístico destaca o quanto a gigante da tecnologia está se esforçando para proteger suas vendas em um de seus maiores mercados.

Analistas alertaram que os preços dos iPhones nos EUA podem disparar à medida que as tarifas sobre dispositivos fabricados na China aumentarem para 125%, superando em muito a taxa de 26% sobre as importações indianas.

A tarifa indiana, no entanto, está atualmente suspensa por um período de 90 dias, conforme anunciado por Trump esta semana.

“A Apple queria superar a tarifa”, disse uma das fontes envolvidas no planejamento, falando sob condição de anonimato dada a sensibilidade das discussões.

Como a Apple fez lobby na Índia por um “corredor verde” para o desembaraço aduaneiro

Copy link to section

Entende-se que a Apple pressionou as autoridades indianas para reduzir drasticamente o tempo de liberação alfandegária no aeroporto de Chennai de cerca de 30 horas para apenas seis, disse a Reuters.

Esse acordo de “corredor verde”, inspirado em processos semelhantes na China, permitiu à Apple agilizar o fluxo de cargas de alto valor de seu centro de manufatura na Índia.

Fontes revelaram que, desde março, pelo menos seis aviões de carga, cada um com capacidade para transportar 100 toneladas, partiram da Índia transportando iPhones destinados ao mercado americano.

De acordo com estimativas da Reuters, com base no peso de um iPhone 14 e sua embalagem, isso equivale a aproximadamente 1,5 milhão de aparelhos.

A Apple, que vende mais de 220 milhões de iPhones anualmente em todo o mundo, está cada vez mais dependendo da Índia como base de manufatura.

Dados da indústria indicam que cerca de 20% das importações de iPhones para os EUA agora vêm da Índia, com o restante ainda sendo majoritariamente proveniente da China.

Com a taxa de imposto de 54%, o custo do iPhone 16 Pro Max topo de linha nos Estados Unidos, de US$ 1.599, teria disparado para US$ 2.300, mostram cálculos baseados em projeções da Rosenblatt Securities.

Turnos de domingo na Foxconn

Copy link to section

Para atender ao aumento da demanda, a Apple intensificou a produção em suas instalações na Índia, particularmente na maior fábrica da Foxconn perto de Chennai, que tem operado até mesmo aos domingos — um dia de folga típico no país.

No ano passado, a fábrica produziu cerca de 20 milhões de iPhones, incluindo os mais recentes modelos iPhone 15 e 16.

Os principais fornecedores da Apple na Índia, Foxconn e Tata, atualmente operam três fábricas no país, com mais duas instalações em construção.

As exportações da Foxconn da Índia para os EUA dispararam em janeiro e fevereiro, atingindo US$ 770 milhões e US$ 643 milhões, respectivamente, muito acima da faixa anterior de US$ 110 milhões a US$ 331 milhões nos meses precedentes, de acordo com dados comerciais.

Mais de 85% dessas remessas foram entregues a importantes centros dos EUA, como Chicago, Los Angeles, Nova York e São Francisco.

A capacidade total da Índia poderia atender a 50% da demanda dos EUA por iPhones.

Copy link to section

O analista do Bank of America, Wamsi Mohan, estimou que a Apple poderia produzir até 25 milhões de iPhones na Índia este ano.

Embora cerca de 10 milhões de unidades estejam destinadas ao mercado interno, o restante provavelmente será exportado, com grande parte indo para os EUA.

“Se a Apple redirecionasse todos os iPhones fabricados na Índia para os EUA, poderia atender a cerca de 50% da demanda americana pelo dispositivo este ano”, disse Mohan ao Wall Street Journal.