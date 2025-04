Standard Chartered e OKX lançam projeto piloto de garantia tokenizada lastreada em criptomoedas em Dubai

O gigante bancário Standard Chartered está testando uma nova plataforma com a exchange de criptomoedas OKX que permite às instituições usar fundos tokenizados e criptomoedas como garantia de negociação.

Como um player experiente no setor de tokenização, o Standard Chartered planeja oferecer custódia para esses ativos por meio de sua infraestrutura regulamentada, usando uma configuração de espelhamento de colateral que mantém os ativos fora da bolsa, permitindo a implantação em tempo real para negociação, observou um anúncio do banco em 10 de abril.

O programa piloto está sendo conduzido no Dubai International Financial Centre sob a supervisão da Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais do país, em conformidade com as regulamentações locais.

O que é espelhamento de colateral?

Copy link to section

Em sua essência, a plataforma funcionará como uma configuração de espelhamento de colaterais que permite às instituições usar criptomoedas e fundos de mercado monetário tokenizados para negociação, sem a necessidade de armazenar seus ativos em uma exchange.

Em vez disso, os ativos permanecem sob custódia segura do Standard Chartered, um banco sistemicamente importante global (G-SIB), oferecendo um grande aumento na segurança e na conformidade regulatória.

O processo funciona “espelhando” a garantia fora da bolsa, o que significa que as instituições ainda podem alocar capital eficientemente nos mercados de criptomoedas, evitando os riscos de contraparte normalmente associados às participações em bolsa.

A OKX, por meio de sua entidade regulamentada em Dubai, facilita as transações, enquanto o Standard Chartered cuida da custódia sob a estrutura do DIFC.

A tokenização desempenha um papel fundamental na viabilização desse modelo. Ao transformar fundos tradicionais do mercado monetário em ativos baseados em blockchain, o programa permite liquidações mais rápidas, maior transparência e movimentação de ativos em tempo real.

De acordo com a presidente da OKX, Hong Fang, a plataforma permitirá que clientes institucionais “desdobrem capital de negociação em escala em um ambiente confiável”.

O projeto piloto contará com a participação de alguns dos principais nomes das finanças tradicionais.

De acordo com o anúncio, a gestora de ativos americana Franklin Templeton será a primeira de uma série de fundos de mercado monetário que serão oferecidos no âmbito do programa OKX-SCB.

Enquanto isso, a Brevan Howard Digital, divisão de criptomoedas da firma de investimentos global Brevan Howard, estará entre as primeiras instituições a participar do piloto.

Um jogador experiente em um mercado em expansão.

Copy link to section

Em um relatório divulgado no mesmo dia, a empresa de pagamentos blockchain Ripple previu que o mercado de tokenização poderia atingir US$ 18,9 trilhões nos próximos oito anos, impulsionado pela adoção empresarial, clareza regulatória e um aumento na demanda entre as novas gerações.



No ano passado, o Standard Chartered projetou que o mercado de tokenização poderia atingir US$ 30,1 trilhões até 2034, sublinhando sua forte convicção no potencial de longo prazo do setor.

Embora muitas instituições financeiras estejam apenas começando a explorar esse espaço, o Standard Chartered vem preparando o terreno há anos.

O banco já apoiou iniciativas de blockchain como Partior e Zodia Markets e testou depósitos tokenizados e soluções de custódia digital em diversos mercados.

No final de 2023, a SC Ventures, braço de investimentos em fintech do grupo bancário, anunciou a Libeara.

Lançada em Singapura em parceria com a FundBridge Capital, a plataforma permite a criação de um fundo de títulos do governo de Singapura tokenizado para investidores credenciados.

Em fevereiro deste ano, a China Asset Management Hong Kong, uma das principais gestoras de fundos da região, colaborou com o Standard Chartered para emitir um dos primeiros fundos de mercado monetário tokenizados da Ásia na Libeara, direcionado a investidores de varejo.

No ano passado, a Libéria lançou o Delta Wellington Ultra Short Treasury On-Chain Fund, um fundo do tesouro americano tokenizado.

Além da tokenização, o Standard Chartered também estabeleceu uma presença significativa no espaço de custódia de ativos digitais, com operações abrangendo múltiplas jurisdições.