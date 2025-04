Wall Street na quinta-feira: S&P e Nasdaq caem mais de 2% após a histórica alta de ontem

As ações americanas caíram acentuadamente na quinta-feira, revertendo parte da alta explosiva da sessão anterior, enquanto os investidores ponderavam a pausa parcial nas tarifas do presidente Donald Trump em relação às preocupações persistentes sobre a China e as perspectivas econômicas mais amplas.

O Dow Jones Industrial Average caiu 629 pontos, ou 1,6%, enquanto o S&P 500 recuou 2,1%.

O Nasdaq Composite caiu 2,9%, com as principais empresas de tecnologia puxando o índice para baixo. A Apple recuou 3,8%, a Tesla caiu 5%, a Nvidia perdeu 4% e a Meta Platforms perdeu 1,7%.

O comício para lembrar

A liquidação de quinta-feira seguiu-se a uma alta histórica que fez o S&P 500 disparar mais de 9% na quarta-feira — seu terceiro maior ganho em um único dia desde a Segunda Guerra Mundial.

O Dow registrou seu maior salto percentual desde março de 2020, e o Nasdaq teve seu segundo melhor dia da história, ficando atrás apenas de janeiro de 2001.

O volume de negociações atingiu um nível sem precedentes de 30 bilhões de ações, o mais alto em pelo menos 18 anos.

A euforia do mercado foi alimentada pelo anúncio de Trump de uma pausa de 90 dias na maioria das suas tarifas recíprocas planejadas, reduzindo as taxas para muitos países para 10%.

O Canadá e o México foram excluídos de quaisquer novas tarifas, enquanto a União Europeia seguiu na quinta-feira com seu próprio congelamento de 90 dias das tarifas retaliatórias contra mercadorias americanas.

Apesar do alívio de curto prazo, a taxa tarifária sobre as importações chinesas permanece em 125%, um valor punitivo, sublinhando o núcleo não resolvido da disputa comercial.

“Eles estavam ficando nervosos”, disse Trump na quarta-feira, referindo-se a investidores ansiosos. “Achei que as pessoas estavam um pouco fora de controle.”

A retração do mercado reflete o ceticismo sobre o quanto a pausa nas tarifas realmente alivia a situação, com alguns analistas alertando que a trégua provavelmente não compensará as pressões mais amplas.

“O aumento das tarifas chinesas, mas o atraso em outras, deixa a taxa tarifária efetiva em 23%, em níveis historicamente altos”, escreveu Michael Gapen, economista-chefe do Morgan Stanley para os EUA. “Os atrasos ajudam, mas não reduzem a incerteza.”

O economista-chefe da LPL Financial, Jeffrey Roach, ecoou o sentimento, observando que a pausa de 90 dias pode não impedir mais turbulências no mercado. “Dados concretos do início do ano sugerem que a economia está desacelerando, independentemente da política comercial”, disse ele.

Dados de inflação dos EUA

Novos dados de inflação divulgados na quinta-feira mostraram que os preços ao consumidor subiram 2,4% em março em comparação com o mesmo período do ano anterior, ficando abaixo das expectativas de um aumento de 2,6%.

A inflação subjacente, que exclui alimentos e energia, subiu 0,1% em março, desacelerando em relação ao aumento de 0,2% em fevereiro.

Na comparação anual, a inflação subjacente aumentou 2,8% — o ritmo anual mais lento desde março de 2021.

Embora isso possa dar alguma margem para o Federal Reserve flexibilizar a política monetária, os participantes do mercado parecem estar esperando por sinais mais concretos antes de reavaliar o risco.

Os dados surgem em meio a crescentes tensões entre o presidente Trump e o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.

Embora Powell tenha mantido que cortes de juros são improváveis sem evidências claras de desinflação sustentada, Trump pediu publicamente reduções imediatas de juros.

Em um discurso recente, Powell expressou preocupação de que a plena implementação das tarifas de Trump poderia reacender as pressões inflacionárias, complicando ainda mais o caminho da política do Fed.